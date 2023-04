Amazon verrät versehentlich Details zu neuen Kopfhörern von Apple-Tochter

Kopfhörer von Apple-Tochter Beats wurden von Amazaon geleakt.

Da ist sie hin, die Überraschung. Amazon hat es mal wieder geschafft und hat etwas frühzeitig diverse Details zu den Beats Studio Buds Plus verraten.

Alle Einzelheiten zu den kommenden Kopfhörern der Apple-Tochter waren kurz auf einer Produktseite zu sehen. Die Seite wurde recht schnell wieder aus dem Verkehr gezogen, doch das Internet vergisst nicht.

Das steckt in den kommenden Beats Studio Buds Plus

So sollen die Beats Studio Buds Plus aussehen. (Bild: Amazon)

Die Plus-Variante soll den herkömmlichen Studio Buds in einigen Punkten deutlich überlegen sein. So sollen eine stärkere aktive Geräuschunterdrückung, eine verbesserte Belüftung und ein verbesserter Transparenzmodus mit an Bord sein.

Das Design erinnert mit den transparenten Komponenten leicht an die Nothing Ear 2-Kopfhörer. Sollte sich Beats respektive Apple etwas beim Design von Nothing abgeschaut haben, wäre das wahrscheinlich ein Kompliment für das Unternehmen aus London.

Der ein oder andere mag sich auch an die durchsichtigen Gameboys und Playstations erinnert fühlen, die vor vielen Jahren im Trend lagen.

Natürlich weichen sie dennoch nicht allzu sehr vom üblichen Beats-Design ab.

Die Nothing Ear 2-Kopfhörer. Die Designphilosophie ähnelt sich.

Das Amazon-Angebot listet eine Akkulaufzeit von 36 Stunden, größere Mikrofone, die theoretisch die Qualität von Telefongesprächen verbessern könnten, und vier Größen von mitgelieferten Ohrstöpseln, darunter ein extra kleines Set, auf.

Die Studio Buds Plus werden angeblich auch Spatial Audio unterstützen und sowohl für iPhone- als auch für Android-Kunden angeboten.

Im Gegensatz zu den AirPods oder den hochwertigeren Beats Fit Pro haben die Studio Buds Plus keinen eigenen Apple-Chip, jedoch bieten sie einige Funktionen wie die Freisprecheinrichtung Siri, die Find My-Integration und mehr.

Laut Amazon werden die Studio Buds Plus am 18. Mai zu einem Preis von 169,95 $ erhältlich sein. Damit sind sie 20 Dollar teurer als die Standard Studio Buds, die 2021 auf den Markt kamen.

Das Angebot zeigt auch, dass die Studio Buds Plus in Weiß oder Schwarz erhältlich sein werden. Es wird wahrscheinlich jederzeit verschwinden.

Wir sind gespannt auf die neuen Kopfhörer von Beats. Denkt ihr, sie werden an die Air Pods Pro rankommen? Werdet ihr sie ausprobieren, wenn sie auf den Markt kommen? Vorher müssen sie natürlich erstmal offiziell angekündigt werden. Würden euch alternative Design besser gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!