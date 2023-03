Nothing Ear 2 vorgestellt: Alles zum Release, Preis und den Specs

Nothing präsentiert heute ihre zweite Generation der In-Ear-Kopfhörer mit Silikonaufsätzen. Die Vorgänger - die Nothing Ear 1 - sind hierzulande erhältlich und können mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten.

Die Ear 2 sollen mit einer UVP von 150 Euro in den (digitalen) Händler-Regalen starten. Was ihr für diesen Preis laut Hersteller erhaltet, erfahrt ihr hier. Unser ausführlicher Testbericht zu den neuen Kopfhörern aus London folgt im Laufe der nächsten Woche.

Nothing Ear 2 - das sind die neuen In-Ears aus London

Die wohl größte Neuerung der zweiten Generation ist der integrierte LHDC 5.0-Codec (Low Latency HD Audio Codec), der Hi-Res-Audio-Inhalte mit voller Bitrate unterstützt. Der Audio-Code überträgt Frequenzen bis zu 24 Bit/192 kHz mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1 Mbps.

Wer die Specs der zweiten Generation weiter durchforstet, stolpert außerdem mit Sicherheit über die IP54-Zertifizierung.

Damit sind die Kopfhörer gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Die erste Generation bringt lediglich einen Schutz gegen Letzteres mit. Das Ladecase erhält die IP55-Schutzklasse und ist damit besser gegen das Eindringen von Wasser geschützt.

Abstimmen könnt ihr den Sound auf eure Präferenzen über den Equalizer der Nothing X-App, die sowohl im Play- als auch im App-Store heruntergeladen werden kann.

Was verspricht der Hersteller beim Sound der Ear 2?

Mithilfe der installierten 11,6-Millimeter-Treiber sollen die Kopfhörer für »tiefe und kraftvolle Bässe« sowie »kristallklare Höhen« sorgen. Wie sich der Sound tatsächlich schlägt, wird unser Test noch zeigen.

Auf dem Papier sind außerdem folgende Features zu lesen:

Dual-Connection : Die Ear 2 unterstützen eine gleichzeitige Verbindung von zwei Geräten (wie die Bezeichnung vermuten lässt). Hört ihr auf dem Laptop Musik über die Kopfhörer und ein Anruf kommt rein, kann dieser nahtlos über die Ohrhörer entgegengenommen werden. Der Wechsel geschieht automatisch.

: Die Ear 2 unterstützen eine gleichzeitige Verbindung von zwei Geräten (wie die Bezeichnung vermuten lässt). Hört ihr auf dem Laptop Musik über die Kopfhörer und ein Anruf kommt rein, kann dieser nahtlos über die Ohrhörer entgegengenommen werden. Der Wechsel geschieht automatisch. Persönliches Klangprofil : Wie mittlerweile bei dieser Art von Kopfhörern üblich, unterstützen die Ear 2 ein angepasstes Hörprofil. Die Nothing X-App soll in Echtzeit den Klangpegel an das Gehör der Träger anpassen können.

: Wie mittlerweile bei dieser Art von Kopfhörern üblich, unterstützen die Ear 2 ein angepasstes Hörprofil. Die Nothing X-App soll in Echtzeit den Klangpegel an das Gehör der Träger anpassen können. Clear Voice Technologie : Die neuen Ohrhörer von Nothing sollen auch beim Telefonieren eine gute Figur abgeben. Ausgestattet sind beide Stöpsel mit je drei High-Definition-Mikrofonen, die beim Telefonieren Hintergrundgeräusche eliminieren sollen. Wie störanfällig die Ear 2 bei Windgeräuschen sind, bleibt abzuwarten.

: Die neuen Ohrhörer von Nothing sollen auch beim Telefonieren eine gute Figur abgeben. Ausgestattet sind beide Stöpsel mit je drei High-Definition-Mikrofonen, die beim Telefonieren Hintergrundgeräusche eliminieren sollen. Wie störanfällig die Ear 2 bei Windgeräuschen sind, bleibt abzuwarten. Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) : Zu jedem In Ear mit Silikonaufsätzen gehört auch entsprechend ANC. Laut Hersteller erreichen die Kopfhörer eine Geräuschunterdrückung von bis zu 40 Dezibel. Das ANC soll außerdem an den Gehörgang des Trägers angepasst werden können. Ein adaptiver Modus, der die Geräuschunterdrückung aktiv an die Umgebung anpasst, ist ebenfalls mit an Bord.

: Zu jedem In Ear mit Silikonaufsätzen gehört auch entsprechend ANC. Laut Hersteller erreichen die Kopfhörer eine Geräuschunterdrückung von bis zu 40 Dezibel. Das ANC soll außerdem an den Gehörgang des Trägers angepasst werden können. Ein adaptiver Modus, der die Geräuschunterdrückung aktiv an die Umgebung anpasst, ist ebenfalls mit an Bord. Akkulaufzeit : Insgesamt beträgt die Akkulaufzeit wohl rund 36 Stunden (in Kombination mit dem Case). Die Ohrstöpsel selbst sollen mit eingeschaltetem ANC bis zu 4 Stunden am Stück Audio-Inhalte wiedergeben können. Ohne ANC sind es bis zu 6 Stunden Wiedergabezeit.

: Insgesamt beträgt die Akkulaufzeit wohl rund 36 Stunden (in Kombination mit dem Case). Die Ohrstöpsel selbst sollen mit eingeschaltetem ANC bis zu 4 Stunden am Stück Audio-Inhalte wiedergeben können. Ohne ANC sind es bis zu 6 Stunden Wiedergabezeit. Wireless-Charging : Das Ladecase der Nothing-Kopfhörer unterstützt kabelloses Laden mit bis zu 2,5 Watt. Ihr könnt die Buchse alternativ auf die Rückseite des Nothing Phone 1 legen. Das Smartphone unterstützt Reverse Wireless Charging.

: Das Ladecase der Nothing-Kopfhörer unterstützt kabelloses Laden mit bis zu 2,5 Watt. Ihr könnt die Buchse alternativ auf die Rückseite des Nothing Phone 1 legen. Das Smartphone unterstützt Reverse Wireless Charging. Bedienung : Die Steuerung der Ohrhörer erfolgt über Drucktasten, die an den In-Ears angebracht sind. Über diese können die Nutzer zwischen den Titeln wechseln, den ANC-Modus ändern oder die Lautstärke anpassen. Die Bedienung kann über die Nothing X-App zudem individuell angepasst werden.

: Die Steuerung der Ohrhörer erfolgt über Drucktasten, die an den In-Ears angebracht sind. Über diese können die Nutzer zwischen den Titeln wechseln, den ANC-Modus ändern oder die Lautstärke anpassen. Die Bedienung kann über die Nothing X-App zudem individuell angepasst werden. Schnelle Einrichtung: Die Nothing Ear 2 unterstützen Windows Swift Pair und Google Fast Pair. Klappt ihr das Case in der Nähe eures Android-Smartphones auf, könnt ihr die Kopfhörer mit einem Tipp koppeln.

Die Nothing Ear 2 orientieren sich weiterhin an der Designsprache der vergangenen Produkte des 2020 gegründeten Tech-Unternehmen. Unseren ausführlichen Testbericht zum Nothing Phone 1 könnt ihr hier nachlesen:

Nothing Ear 2: Preise und Verfügbarkeit

Die Nothing Ear 2 sind ab dem 22. März auf der offiziellen Webseite erhältlich. Ab dem 23. März sind die neuen Kopfhörer exklusiv in den Shops der Deutschen Telekom zu haben und ab dem 28. März in ausgewählten Shops wie MediaMarkt, Saturn, Otto, Amazon, Cyberport und Co.

Die Nothing Ear 2 sind nun offiziell. Regen sie bei euch ein Interesse oder seid ihr längst mit anderen In-Ears gut ausgestattet und zufrieden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!