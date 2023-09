Amazon Prime Video wird in der besten Version bald teurer, Gerücht besagt schon, wie viel teurer genau

Würde Batman nicht eh schon grimmig schauen, wäre es wohl spätestens nach dem Lesen dieser News so.

Die Katze ist aus dem Sack: Amazon bestätigt in einem offiziellen Update zu Prime Video, dass der beliebte Streaming-Dienst hierzulande in naher Zukunft Werbung enthalten wird. Genauer gesagt soll es 2024 soweit sein.

In welchem Umfang, geht aus der Meldung nicht exakt hervor. Stattdessen heißt es dazu nur schwammig formuliert folgendermaßen:

Damit wir noch mehr fantastische Inhalte für Prime-Mitglieder anbieten können, und um diese Investitionen über einen langen Zeitraum weiter zu erhöhen, werden Prime Video-Titel in Deutschland ab 2024 in begrenztem Umfang Werbung enthalten.

Es folgt der Zusatz, dass man deutlich weniger Werbung zeigen wolle als lineare Fernsehsender und andere Video-Streaminganbieter . Was das in der Praxis genau bedeutet, bleibt aber abzuwarten.

Was ist mit dem Abo-Preis?

Etwas irreführend heißt es in dem Artikel von Amazon, dass für Prime-Mitglieder kein Handlungsbedarf bestehe, weil der aktuelle Preis für die Prime-Mitgliedschaft 2024 unverändert bleibt. Das gilt allerdings nur dann, wenn man sich mit der neuen Werbung anfreunden kann.

Als Alternative gibt es in Zukunft eine neue, werbefreie Option, wobei die Werbefreiheit nicht für Live-Inhalte wie Sport gilt. Der Preis der Option wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, der bisher nicht genauer benannt wurde.

Prime-Mitglieder erhalten laut Amazon mehrere Wochen vor der Einführung von Werbung per E-Mail eine Benachrichtigung darüber. Gleichzeitig werden sie dann auch darüber informiert, wie genau sie die werbefreie Option wählen können.

Es gibt schon ein Gerücht zu den Kosten: Wie bei X (ehemals Twitter) über den Account von DiscussingFilms zu lesen ist, soll die Werbefreie Option mit 2,99 US-Dollar zusätzlich zu Buche schlagen. Aktuell kostet Amazon Prime in den USA 14,99 US-Dollar pro Monat, zuzüglich Steuern.

In Deutschland liegen die monatlichen Kosten für Amazon Prime (inklusive Prime Video) bei 8,99 Euro, wenn ihr monatlich zahlt. Wer jährlich zahlt, kommt auf 7,49 Euro pro Monat.

Neben Prime Video sind in dem Angebot unter anderem der kostenlose Premiumversand bei Amazon, werbefreier Zugriff auf über 100 Millionen Songs im Zufallsmodus und Prime Gaming enthalten.

Amazon Prime gehört in Deutschland gleichzeitig zu den beliebtesten Streaming-Diensten, wie unlängst eine Studie gezeigt hat. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Wie denkt ihr über Amazons Schritt, bei Prime Video in Deutschland standardmäßig Werbung anzuzeigen? Käme es für euch in Frage, Prime Video auch mit Werbung weiter zu nutzen oder werdet ihr wenn dann zur werbefreien Option wechseln, falls das Angebot damit nicht zu teuer ist? Und welche Preiserhöhung würdet ihr für angemessen halten? Schreibt es gerne in die Kommentare!