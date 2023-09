Netflix, Amazon, Disney Plus + Co.: Das sind die beliebtesten Streamingdienste der Deutschen

Spieglein, Spieglein an der Wand, welcher ist der beliebteste Streaming-Dienst im Land? (Bild-Quellen: sichon, somartin, Avni Design über Adobe Stock)

Wir alle kennen sie, wir alle streamen sie: Die Rede ist von Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, DAZN, WOW und vielen anderen Streaming-Dienstleistern.

Aber welche der zahlreichen Streaming-Plattformen ist die beliebteste? Ist es tatsächlich Netflix, oder hat Disney+ mittlerweile dank solcher Erfolgsserien wie »Simpsons«, »The Bear«, und der Marvel- und Star-Wars-Serien aufgeholt? Eine aktuelle Studie liefert Antworten.

Wie sind die Studienautoren vorgegangen?

Durchgeführt wurde die Studie von der Unternehmensberatung Simon-Kucher. Die Studienteilnehmer wurden im Zeitraum von April bis Mai 2023 befragt. Insgesamt haben etwa 12.000 Personen aus zwölf unterschiedlichen Ländern teilgenommen.

Der Großteil der Befragten stammt aus China, den USA, Deutschland und Australien. Die meisten Befragten bewegen sich im Alter zwischen 40 - 49 (18 Prozent der Befragten), 50 - 59 (18 Prozent) und 70 oder älter (18 Prozent). Laut Studienautoren ist die Stichprobe repräsentativ.

Die Studie ist also über viele verschiedene Länder verteilt - aber auch für Deutschland krönen die Studienautoren abschließend einen Streaming-König.

Übersicht zu den Befragten, aufgeteilt nach Geschlecht, Alter und Länder nach Kontinent. (Bild-Quelle: Simon-Kucher)

Welche Streaming-Dienste sind die meistgenutzten?

Die Studie unterscheidet nach »Kunden mit einem Streaming-Dienst«, »Kunden mit zwei Streaming-Diensten« und »Kunden mit drei Streaming-Diensten«.

➡️ WOW und DAZN: In allen drei Kategorien bildeten die beiden Streaming-Dienste WOW und DAZN das Schlusslicht, bewegen sich durchweg im einstelligen Prozentbereich. Lediglich bei Kunden mit drei Streaming-Diensten in Benutzung kann DAZN ordentliche 21 Prozent für sich verbuchen.

➡️ Disney Plus befindet sich bei Kunden mit zwei und drei Streaming-Diensten jeweils auf dem dritten Platz. 72 Prozent der Kunden mit drei Streaming-Diensten nutzen Disney Plus, nur 25 Prozent der Kunden mit zwei Streaming-Diensten wiederum setzen auf die Videoplattform des »Mäusekönigs«.

Bei denjenigen Kunden mit nur einem Streaming-Dienst nähert sich Disney dagegen mit 3 Prozentpunkten den Schlusslichtern DAZN (2 Prozent) und WOW (1 Prozent) an.

Im Vergleich zur Studie aus dem Vorjahr holt Disney+ gleichzeitig auf: Als Zweit-Abo kann der Streaming-Dienst ein Plus von 10-Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr verbuchen, beim Dritt-Abo sind es sogar 14-Prozentpunkte.

➡️ Amazon Prime Video: In allen drei Kategorien nimmt Amazon Prime Video die Zweitplatzierung ein. Dabei nähert sich Amazon Prime Video prozentual gesehen dem Erstplatzierten an (für Amazon 87 Prozent bei drei Streaming-Dienste , 68 Prozent bei zwei Streaming-Dienste , 42 Prozent bei ein Streaming-Dienst ).

Aber wo verortet sich Netflix in der Studie?

➡️ Netflix: Wenig überraschend ist die Erstplatzierung in allen drei Kategorien, denn Netflix entscheidet den ersten Platz stets für sich. Bei ein Streaming-Dienst sind es 49 Prozent, bei zwei Streaming-Dienste 80 Prozent und bei drei Streaming-Dienste : 92 Prozent.

Wie oben erwähnt, liegt Amazon in den drei Kategorien fast gleichauf mit Netflix. Netflix’ Vorsprung ist, zumindest im Rahmen dieser Studie, verhältnismäßig gering: 7 Prozent Vorsprung bei »ein Streaming-Dienst«, 12 Prozent bei »zwei Streaming-Dienste«, 5 Prozent bei »drei Streaming-Dienste«.

Im Bild: Die dazugehörige Grafik aus der Veröffentlichung. (Bild-Quelle: Simon-Kucher)

Welcher Streaming-Dienst ist in Deutschland am beliebtesten? Was die führenden Anbieter im Bereich Video-Streaming in Deutschland angeht, krönen die Studienautoren zwei eindeutige Sieger: Netflix und Amazon. Aber auch Disney Plus gewinnt für Streaming-Nutzer aus Deutschland an Bedeutung, vor allem als Zweit- oder Dritt-Abo.

Seid ihr von diesen Studienergebnissen erstaunt, oder seid ihr von der anhaltenden Vormachtstellung des Streaming-Giganten Netflix überrascht? Und auch: Welchen Streaming-Dienstleister nutzt ihr persönliche bevorzugt - und wieso? Überzeugen euch bestimmte Serien, Filme und Dokumentationen, oder seid ihr zufällig bei einem Anbieter gelandet? Schreibt uns eure Erfahrung hierzu gerne in die Kommentare.