AMD Radeon: Mit dieser Funktion senkt ihr den Stromverbrauch eurer Karte zeitweise um bis zu 80 Prozent

Vor wenigen Tagen ist für den AMD-Treiber Adrenalin eine neue Version zum Download bereitgestellt worden.

Mit Adrenalin 23.7.2 verspricht der Hersteller einige Bugfixes, etwa den Rucklern in Call of Duty: Modern Warfare 2, wenn Radeon Anti-Lag aktiviert war.

An anderer Stelle wurde in den Patchnotizen allerdings auch zugegeben, dass ein altbekannter Fehler wieder in RX-7000-Grafikkarten aufgetaucht ist. Dabei handelt sich um einen erhöhten Stromverbrauch im Idle-Modus.

Dieser soll insbesondere dann auftreten, wenn mehrere Monitore mit unterschiedlichen Auflösungen genutzt werden; auch Bildschirme mit hohen Bildwiederholraten sollen unter dem erhöhten Energieverbrauch im Leerlauf leiden.

Zumindest in letzterem Fall scheint eine unverhoffte Lösung bereitzustehen, wie ComputerBase berichtet.

Ein neues Testsystem führt zu weniger Stromverbrauch

Konkret haben die Kollegen ihr Testsystem gewechselt, mit dem die Grafikkartenmessungen durchgeführt werden - am Parcours selbst hat sich nichts geändert.

Dazu zählt auch ein neuer 4K-Monitor, der neben einem Upgrade der Bildwiederholrate von 60 auf 144 Hertz ein neues Feature mit sich brachte: Variable Refresh Rate (VRR).

Dem Bericht zufolge war auf dem alten Display die VRR-Option in Windows 11 abgeschaltet, die ihr bei euch unter System > Bildschirm > Grafik > Standardgrafik-Einstellungen finden könnt. Im AMD-Treiber war die variable Bildwiederholrate wiederum aktiv.

Daraus folgte das erwartete Verhalten, dass in Spielen das VRR-Feature aktiv genutzt wurde, im regulären Windows-Betrieb allerdings nicht.

Mit dem neuen Bildschirm ist Adaptive Sync vom Start weg deaktiviert, bis der AMD-Treiber das VRR-Feature von sich aus wieder eingeschaltet hat. Und obwohl in Windows selbst die Funktion weiterhin ausgeschaltet blieb, ließ sich unerwarteterweise eine Änderung im Idle-Stromverbrauch feststellen.

Mit aktiviertem VRR sind wohl bis zu 80 Prozent weniger Idle-Verbrauch drin - auch für ältere AMD-GPUs

In konkreten Zahlen drückt sich diese Änderung wie folgt aus:

Bei Ultra-HD-Auflösung und 144 Hertz Bildwiederholrate rutscht der Idle-Stromverbrauch der Radeon RX 7900 XTX von exorbitant anmutenden 104 Watt auf nur noch 20 Watt - eine Verbesserung um rund 80 Prozent.

Auch im Dual-Monitor-Betrieb sinkt der Verbrauch von 105 auf 30 Watt, also um satte 70 Prozent.

Die Verbesserungen scheinen dabei nicht exklusiv für die RX-7000-Serie zu sein, denn auch die Vorgängergeneration scheint von dem eingeschalteten VRR zu profitieren, wenngleich nicht überall in dem Ausmaß.

Die RX 6800 XT beispielsweise schafft es im Leerlauf mit VRR auf nur noch 9 Watt, was ebenfalls eine Verbesserung in Höhe von 80 Prozent darstellt. Einzig im Dual-Monitor-Betrieb wird der gleiche Idle-Verbrauch gemessen.

Unklar ist bisher, woran dieses Verhalten liegt - denkbar ist sowohl ein Windows-Bug als auch ein AMD-seitiges Problem. Der Hersteller selbst hat sich noch nicht zur Thematik geäußert.

Wenn ihr einen VRR-fähigen Monitor habt und die Einstellung testen wollt, müsst ihr hierfür nur in der jeweils aktuellen Adrenalin-Software im Reiter Display die entsprechende VRR-Option aktivieren.

Jetzt seid ihr dran: Habt ihr einen VRR-fähigen Monitor in Verbindung mit AMD-Grafikkarten? Nutzt ihr die Funktion aktiv? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!