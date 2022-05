Irrer Performance-Boost: Warum ihr jetzt unbedingt den neuesten Grafiktreiber von AMD installieren solltet

Mit den seinen neuen Refresh-Grafikkarten hat AMD gleichzeitig auch einen neuen Treiber herausgebracht. Der sogenannte AMD Software Preview Driver May 2022 ist aber nicht irgendein x-beliebiger Treiber von der Stange, wie er in schöner Regelmäßigkeit erscheint.

Diese Treiberversion ist tatsächlich eine ganz besondere, die Besitzer einer Radeon-Grafikkarte, um genau zu sein: einer RX-6000-GPU, von AMD auf keinen Fall auslassen sollten. Warum das?

62 11 AMD Radeon RX 6950 XT Ihr könnt euch bei mir bedanken, dass es keinen Test gibt

Ganz einfach: Der AMD Software Preview Driver May 2022 verspricht ein gewaltiges Performance-Upgrade. AMDs eigene Messungen mit einem Ryzen 7 58003DX und einer RX-6000-GPU sprechen dabei von sage und schreibe bis zu 30 Prozent mehr Bildern pro Sekunde, abhängig vom jeweiligen Spiel natürlich. Diese Zahlen nennt der Hersteller:

World of Warcraft: Shadowlands: +30 Prozent

+30 Prozent Assassin’s Creed Odyssey: +28 Prozent

+28 Prozent Total War Saga: Troy: +17 Prozent

Troy: +17 Prozent Grand Theft Auto V: +11 Prozent

+11 Prozent Watch Dogs Legion: +10 Prozent

+10 Prozent Valorant: +7 Prozent

+7 Prozent Total War Warhammer 3: +5 Prozent

+5 Prozent Apex Legends: +5 Prozent

+5 Prozent Far Cry 5: +4 Prozent

+4 Prozent PlayerUnknown’s Battlegrounds: +3 Prozent

+3 Prozent The Witcher 3: +3 Prozent

+3 Prozent Landwirtschaftssimulator 22: +3 Prozent

+3 Prozent Overwatch: +3 Prozent

Die Verbesserungen betreffen dabei ausschließlich Spiele auf Basis der Programmierschnittstelle (API) DirectX 11. Falls ihr den Angaben eines Herstellers misstrauisch gegenübersteht:

Unabhängige Tests bestätigen Performance-Boost

Die Entwickler des Monitoring-Tools CapFrameX haben den neuen Treiber bereits unter die Lupe genommen. Auf einem Testsystem mit Intel Core i7 12700K und AMD Radeon RX 6800 XT konnten das von AMD versprochene Performance-Plus bestätigen. Und sogar teils übertreffen:

In God of War erreichten sie satte 41 Prozent mehr Bilder pro Sekunde, in Crysis Remastered immerhin 24 Prozent und in Assassin’s Creed: Odyssey sogar 34 Prozent. Also sechs Prozentpunkte mehr, als es AMD selbst in Aussicht gestellt hat.

Es steht eigentlich völlig außer Frage: Sofern ihr eine Radeon-GPU besitzt, ist die sofortige Installation des AMD Software Preview Driver May 2022 praktisch Pflicht (hier geht's übrigens zum Download)! Im kurzen Selbsttest haben wir zudem überprüft, ob der Treiber zu Problemen führt. Das war nicht zumindest auf unserem Testsystem nicht der Fall.

Werdet ihr euch den neuen Treiber sofort installieren? Oder habt ihr das vielleicht sogar schon getan und genießt bereits das gratis Performance-Upgrade? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!