AMD bringt wohl doch nochmal Grafikkarten - aber zwei wichtige Fragen sind ungeklärt

Nach dem Release der RX 7700 XT und 7800 XT dachte man eigentlich, dass das AMD-Portfolio für diese Generation komplett sei. Immerhin bestätigte AMD-Manager Scott Herkelmann selbst, dass das RDNA-3-Portfolio jetzt vollständig sei . Allerdings hat man sich dabei ein Hintertürchen offen gelassen.

Diese Hintertür kommt AMD offenbar bei dem zugute, was schon in Kürze geplant sein soll: bis zu drei neue Grafikkarten im Mittelklasse-Segment, hauptsächlich um die 400 Euro.

RX 7600 XT: Zwei Modelle stehen an

Was ist passiert? AMD-Partner PowerColor hat bei der Behörde EEC Grafikkartenmodelle zur Zertifizierung eingereicht, wie @harukaze5719 auf X (ehemals Twitter) berichtet. Dabei handelt es sich auch um Custom-Karten der RX 7600 XT - einer bisher von AMD nicht angekündigten Grafikkarte.

Darüber hinaus finden sich in der Liste auch Modelle der unangekündigten RX 6750 GRE, die aber wohl nur auf dem chinesischen Markt erscheinen wird.

Besonders an den neuen Karten ist auch, dass es offenbar zwei Varianten der RX 7600 XT geben soll - eine mit 10 GB Speicher und eine mit 12 GB. Beide Modelle würden sich dabei über den 8 GB Speicher der RX 7600 ansiedeln.

Was noch unklar ist: Bisher nicht bekannt sind weitere Hardware-Spezifikationen der beiden Modelle. So bleibt die Frage offen, ob hier die kleinere GPU Navi 33 oder das mächtigere Schwestermodell Navi 32, vermutlich in einer beschnittenen Form, zum Einsatz kommt.

Ebenfalls offen ist die Frage nach dem Preis der Karten. Unsere Vermutung wäre hier, dass sich die Karten um die 400 einsortieren. Immerhin sind sie leistungstechnisch zwischen der 270 Euro kostenden RX 7600 und der mit 480 Euro bepreisten RX 7700 XT angesiedelt.

Das große Ganze: Wie eingangs erwähnt, hatte AMD eigentlich schon mitgeteilt, dass man RDNA 3 abgeschlossen hatte. Allerdings war die Sprache dabei offenbar nur von den GPU-Modellen Navi 31 bis 33 und nicht von einzelnen Karten, die ebenjene GPUs verwenden.

Damit dürfen wir dann vermutlich auch künftig noch mit weiteren Modellen im Portfolio rechnen.

Was meint ihr? Wären diese beiden Grafikkarten womöglich genau die Produkte, auf die ihr bisher warten musstet? Schließt AMD damit eine bisher übersehene Lücke der aktuellen Modelle beider Hersteller? Oder bleibt ihr erst einmal skeptisch, bis wir tatsächlich mehr über die beiden Karten wissen? Was haltet ihr von einer Option mit 10 GB Speicher? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!