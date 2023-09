Radeon-Grafikkarten: So schneiden RX 7700 XT und RX 7800 XT in ersten Tests ab

Wie gut schneiden die beiden neuen Mittelklasse-Karten in den Tests ab?

Lange blieb uns AMD ein neues Grafikkarten-Portfolio für das stark wachsende WQHD-Segment schuldig - jetzt sind die beiden neuen Karten in Form der RX 7700 XT und RX 7800 XT da. Mit ihnen sind natürlich auch eine ganze Reihe von Hardware-Tests erschienen, welche die beiden Grafikkarten einordnen.

Wir haben verschiedene deutschsprachige Quellen zusammengetragen und versucht, für euch die Essenz der Einzeltests in knackiger und übersichtlicher Form einzufangen. Wer eine ausführlichere Besprechung der Karten sucht, kann gerne auf eine der von uns verlinkten Reviews der geschätzten Kollegen zurückgreifen - oder auf unsere Tests der beiden Grafikkarten warten, die in Kürze erscheinen.

Warum wir nicht direkt zum Release der beiden Karten am Start sind? Weil sich Kollege und Hardware-Tester Nils gerade im wohlverdienten Urlaub befindet und wir es nicht übers Herz gebracht haben, ihn für die beiden Karten vom Strand zu schleifen. Badehose und Benchmark? Das passt einfach nicht so gut zusammen. Sobald Nils wieder da ist, liefern wir euch die Tests natürlich nach.

Wir hoffen, euch bis dahin mit dieser Übersicht vertrösten zu können.

RX 7800 XT: Das sagen Tests über die Radeon-Grafikkarte

✅ Passable Leistung in WQHD

✅ Mit Upscaling auch 4K möglich

✅ Ordentliches Preis-Leistungs-Niveau

⛔ Hohe Maximaltemperatur und Lautstärke

⛔ Kein großer Leistungssprung gegenüber dem Vorgängermodell

⛔ Verliert beim Raytracing gegen die RTX 4070

Pro: Für sich genommen kommt die RX 7800 XT bei den Testern sehr gut an. Sie überzeugt sowohl bei der Performance in WQHD als auch bei der Ausstattung (16 GB Speicher) und Energieeffizienz. Spielen in 1440p ist auch jenseits der 60-FPS-Marke gut möglich und mit Upscaling werden laut Chip auch Gaming-Monitore mit bis zu 144 Hz glücklich.

Contra: Bemängelt wird jedoch der enttäuschende, einstellige Performancesprung gegenüber dem Vorgänger in Form der RX 6800 XT, wenn auch bei Leistungsaufnahme und Effizienz nachgebessert wurde. Ein Kritikpunkt, den AMD hätte vermeiden können, meint Computerbase: AMD hätte die Radeon RX 7800 XT besser Radeon RX 7800 genannt [...].

Ein Upgrade der Vorgängerkarte auf die RX 7800 XT scheint also nicht empfehlenswert. Für alle, die aber eine neue WQHD-Karte von AMD suchen, stellt PCGH klipp und klar fest: Die Radeon RX 7800 XT ist in jeder Hinsicht die bessere Grafikkarte und außerdem vergleichbar teuer - kaufen Sie das neue Modell, es gibt keinen Haken.

Versus RTX 4070: Bliebe noch das Duell mit Nvidias RTX 4070 zu klären. Hier begegnet man sich laut Testergebnissen auf Augenhöhe, solange nur die Rasterleistung betrachtet wird. Beim Raytracing liegt die RTX 4070 jedoch trotz höherer Effizienz je nach Test 10 bis 25 Prozent vorne. Dafür bietet die RX 7800 XT von AMD den größeren Speicher.

RX 7800 XT: Preis-Vergleich mit konkurrierenden Modellen

⬆️ Nvidia RTX 4070: ab 600 Euro

⏺️ AMD RX 7800 XT: ab 560 Euro

⬇️ AMD RX 6800 XT: ab 540 Euro

RX 7700 XT: Das sagen Tests über die Radeon-Grafikkarte

✅ Schlägt Nvidias RTX 4060 Ti (16 GB) in der Rasterleistung klar

✅ 12 GB Speicher sind zukunftssicher

✅ Ausreichende Performance für WQHD

⛔ Relativ hoher Stromverbrauch

⛔ Fällt beim Raytracing ab

⛔ Teurer als die Nvidia-Konkurrenz

Pro: Mit der RX 7700 XT kann AMD das direkte Duell zu Nvidias RTX 4060 Ti offenbar klar für sich entscheiden. Wer in Full-HD spielt oder in WQHD und nur auf Rasterisierung setzt, bekommt hier dank der verbauten 12 GB Speicher eine zukunftssichere Option , wie Hardwareluxx schreibt.

Gegenüber dem eigenen Vorgängermodell in Form der RX 6700 XT gibt es auch einen Performance-Sprung - PCGH spricht von 27 Prozent mehr Rasterleistung.

Contra: Bemängelt wird aber, was die Karte für dieses Ergebnis leisten muss. Denn mit gemessenen 230 Watt überbietet AMD die Nvidia-Konkurrenz um nahezu 50 Prozent. Auch ist Nvidias Angebot rund 30 Euro günstiger als die RX 7700 XT. So zieht Golem als Schlussstrich: AMD ist keine Budget-Lösung mehr, die Performance stimmt ebenfalls.

Auch kann die Karte unter Berücksichtigung von Raytracing nicht ganz so einschränkungslos empfohlen werden.

Versus RTX 4060 Ti: Abschließend lässt sich als Essenz herauslesen: Wer auf Raytracing verzichten möchte, kann mit der RX 7700 XT besser fahren. Gleichzeitig sprechen aber viele Punkte für die zum Release so negativ betrachtete RTX 4060 Ti mit 16 GB Speicher. Sie ist günstiger, hat mehr VRAM und punktet beim Raytracing.

RX 7700 XT: Preis-Vergleich mit konkurrierenden Modellen

⏺️ AMD RX 7700 XT: ab 490 Euro

⬇️ Nvidia RTX 4060 Ti (16 GB): ab 460 Euro

⬇️ AMD RX 6700 XT: ab 340 Euro

Was meint ihr? Hat AMD mit den beiden Grafikkarten endlich sinnvolle, neue Produkte fürs Mittelklasse-Gaming herausgebracht? Macht man mit den Radeon-Karten Nvidia ordentlich Feuer unterm Hintern? Oder wäre nach all der Zeit, die wir auf die beiden Karten warten mussten, eigentlich viel mehr möglich gewesen? Wir freuen uns auf eure Meinung über die beiden AMD-Modelle in den Kommentaren!