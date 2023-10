Neue Grafikkarte von AMD wird in Deutschland immer teurer - das ist der Grund dafür

Mit der RX 7800 XT will sich AMD an die Mittelklasse wenden.

Im September hat AMD gleich doppelt Neues geliefert. Die Rede ist von der Radeon RX 7700 XT und der 7800 XT, die Anfang des Monats erschienen sind. Das größere der beiden Modelle, die RX 7800 XT, soll man dabei nicht nur als Custom-Modell von Drittanbietern kaufen können, sondern bald auch bei AMD selbst.

Das Problem: Der Preis, zu dem AMD die Karte demnächst im eigenen Shop anbieten möchte, ist für deutsche Kunden jetzt schon mehrmals gestiegen. Woher der Preisanstieg hierzulande kommt und ob das am Ende ein Problem für uns Spieler sein muss - wir gehen der Sache auf den Grund.

Mehr zum Thema Warum die neue RX 7800 XT so gefragt ist – und wie gut sie wirklich ist von Nils Raettig

AMD RX 7800 XT: Preisanstieg im deutschen Shop

Wer aktuell einen Blick auf den deutschen Online-Shop von AMD wirft, findet dort vier verschiedene Modelle zur Auswahl - die RX 7900 XT für 960 Euro, die RX 7600 für 304 Euro, das ausverkaufte Flaggschiff RX 7900 XTX und die noch nicht verfügbare RX 7800 XT.

Letztere läuft aktuell noch unter dem Label Coming Soon! , einen zu erwartenden Preis nennt AMD dennoch. Und derzeit beläuft sich der auf 564 Euro.

Zweiter Preisanstieg in wenigen Tagen: Ursprünglich hatte AMD die Karte dort für 552 Euro gelistet. Erst vor wenigen Tagen hob man den Preis dann leicht an auf 558 Euro. Mittlerweile sind es also noch mal ein paar Euro mehr geworden.

Schuld ist der Euro - oder der Dollar

Der Preisanstieg beruht dabei nicht auf Böswilligkeit seitens AMD. Stattdessen ist der Wechselkurs von US-Dollar und Euro der Übeltäter. Denn gemessen am US-Dollar fällt der Wert des Euros seit Mitte Juli stetig.

Nun ist es aber so, dass die UVP von AMDs neuen Grafikkarten bei einem Wert von 499 US-Dollar festgemacht wurde. Der weiter abfallende Euro beziehungsweise der ansteigende Wert des US-Dollars hierzulande treibt den offiziellen Preis für die RX 7800 XT so nach oben.

Kurz vorgerechnet: Nimmt man den Dollar-Kurs am 06. September, dem Releasetermin der Karte, als Basis, ergibt sich unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer folgende Rechnung:

499 US-Dollar * 0,93 (Wechselkurs) * 1,19 (Mehrwertsteuer) = 552,24 Euro

Inzwischen ist der Euro aber weiter abgefallen, die Rechnung hat sich für uns verschlechtert:

499 US-Dollar * 0,94 (Wechselkurs) * 1,19 (Mehrwertsteuer) = 558,18 Euro

Den nächsten Schritt, also einen Abfall des Wechselkurses auf 0,93, scheint AMD mit dem neuen Preis also bereits zu antizipieren. Denn wenig überraschend ergibt sich daraus in der obigen Formel ein Wert von etwa 564 Euro.

Schlechter Eurokurs: Ein Problem beim Grafikkarten-Kauf?

Erstmal ist das alles kein Grund zur Panik.

Zum einen, weil es sich bei den Preisanpassungen nicht um wirklich große Beträge handelt. Wenn 12 Euro mehr oder weniger die Welt ausmachen, gibt es vermutlich sinnvollere Anschaffungen als einen neuen Gaming-Rechner mit durchaus potenter Grafikleistung.

Zum anderen gilt der Preisanstieg erstmal nur für die noch unveröffentlichte Referenzkarte von AMD. Sieht man sich die Preise im Vergleichsportal Geizhals an, findet man dort auch Modelle der RX 7800 XT, die sogar unter dem Ursprungspreis von 552 Euro liegen.

Klar ist aber auch: Bleibt der Euro auf längere Sicht so schwach gegenüber dem US-Dollar, werden die Händler das irgendwann auch mit einpreisen müssen. Ob es dazu aber kommen wird, ist Glaskugelleserei.

Welche Grafikkarte kaufen? Das sind unsere Empfehlungen: Die besten Grafikkarten 2023 für das Gaming in Full HD, WQHD und 4K

Was meint ihr? Könnt ihr die Preisentwicklung von AMDs neuer Referenzkarte nachvollziehen? Oder hättet ihr euch eine fixe UVP auch für den europäischen Markt gewünscht? Glaubt ihr, dass sich der Wechselkurs auch auf andere Custom-Modelle ausweitet - oder auf den Kartenmarkt im Allgemeinen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!