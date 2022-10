RX 7900 XTX mit mehr Speicher: AMD könnte der Nvidia-Oberklasse den Kampf ansagen

In etwas mehr als einem Monat wird AMD sein neues Grafikkarten-Lineup enthüllen. Am 3. November zeigt man der Öffentlichkeit erstmals die neuen Modelle der RX-7000-Serie. Darunter wird sich aller Voraussicht nach auch das neue Top-Modell der Generation befinden.

Das aber könnte eine Überraschung in petto haben. Denn offenbar scheint das Flaggschiff dieses Jahr nicht wie von vielen erwartet RX 7900 XT zu heißen. Stattdessen will AMD offenbar noch ein weiteres Modell darüber platzieren - und holt dafür eine in jüngerer Zeit fallen gelassene Bezeichnung aus der Versenkung.

Das AMD-Flaggschiff soll RX 7900 XTX heißen

Das Gerücht rund um das neue Top-Modell stammt von der taiwanischen Webseite Benchlife. Diese berichtet in einem Artikel von der neuen RX 7900 XTX, die das AMD-Portfolio anführen soll.

Gleichzeitig nennt Benchlife auch erste Spezifikationen der Karte, die sich bei Kernen und Speicher, aber auch bei der Leistungsaufnahme von der erwarteten RX 7900 XT abheben soll.

Die Bezeichnung XTX hatte AMD (beziehungsweise damals noch ATI) schon früher verwendet, um seine absoluten Top-Modelle auszuzeichnen. Das letzte Mal zum Einsatz kam das Suffix vor 16 Jahren mit der ATI Radeon X1900 XTX.

Die von Videocardz für die genannten Grafikkarten erwarteten Spezifikationen lauten wie folgt:

Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XTX AMD Radeon RX 7900 XT AMD Radeon RX 6950 XT GPU Navi 31 XTX (5 nm) Navi 31 XT (5 nm) Navi 21 KXTX (7 nm) Kerne 12.228 Stream-Prozessoren 10.752 Stream-Prozessoren 5.120 Stream-Prozessoren Speicher 24 GB GDDR6, 20 Gbps, 384 Bit 20 GB GDDR6, 20 Gbps, 320 Bit 16 GB GDDR6, 18 Gbps, 256 Bit Leistungsaufnahme 420 Watt 330 Watt 335 Watt Angaben nicht offiziell bestätigt

RX 7900 XTX vs. RTX 4090: Ein Duell auf Augenhöhe?

Natürlich muss auf die erwarteten Spezifikationen ein Vergleich zur RTX 4090 folgen. Die bietet insgesamt 16.384 Kerne bei einer Taktrate von bis zu 2,52 GHz. Allerdings lassen sich AMDs Stream-Prozessoren und Nvidias CUDA-Kerne nicht wirklich miteinander vergleichen, weshalb hier nur aufgrund der reinen Anzahl kein Sieger gekürt werden kann.

Abseits der reinen Rasterleistung werden auch die Themen Raytracing und Upscaling interessant. Hier konnte sich Nvidia in der jüngeren Vergangenheit stets von AMD absetzen, auch wenn AMD Stück für Stück und je nach Spiel etwas aufholt.

Beim Speicher setzen beide Top-Modelle wohl auf 24 GB Speicher. Nvidias RTX 4090 scheint den Vorteil zu haben, auf den neueren GDDR6X-Speicher zu setzen, der etwa 15 Prozent weniger Strom verbraucht als der ältere GDDR6.

Bei der gesamten Leistungsaufnahme scheint AMD mit der RX 7900 XTX dennoch leicht die Nase vorn zu haben. Denn auch wenn die Aufnahme mit rund 420 Watt wie erwartet ordentlich gestiegen zu sein scheint, fällt man damit noch immer unter die 450 Watt der RTX 4090.

46 3 Mehr zum Thema Das könnte Radeon 7000 besser machen als RTX 4000

Natürlich müssen all diese Angaben jedoch mit Vorsicht genossen werden, schließlich wurden die Aussagen von AMD bisher weder bestätigt noch dementiert (und das wird auch nicht mehr passieren).

Wirkliche Sicherheit haben wir erst, wenn AMD seine neuen Karten am 03. November vorgestellt hat und unabhängige Hardware-Tests zum Release vorliegen.

Ein ebensolcher Test ist natürlich auch unsere Review zur RTX 4090 von Nvidia. Lest gerne rein und erfahrt, warum mein Kollege Alex von der Karte so begeistert ist:

Geforce RTX 4090 im Test: Nvidias Flaggschiff beeindruckt mit dem größten Leistungssprung seit Jahren

Was meint ihr? Stellt AMD im November eine RX 7900 XTX vor? Und wie stehen damit AMDs Chancen gegen RTX 4000? Was haltet ihr von den angeblichen Spezifikationen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!