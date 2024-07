Amazon Prime Video im August 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Auf Amazon Prime Video geht mit die Ringe der Macht die teuerste Serie aller Zeiten in die zweite Staffel. Bildquelle: Amazon Prime Video.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Amazon Prime Video. Im August 2024 könnt ihr euch über alle Hobbit-Filme sowie die zweite Staffel von Die Ringe der Macht freuen. Welche weiteren neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Highlight im August 2024: Herr der Ringe - Die Ringe der Macht - Staffel 2

Genre : Fantasy

: Fantasy Creator : John D. Payne und Patrick McKay

: John D. Payne und Patrick McKay Cast : Morfydd Clark, Markella Kavenagh, Robert Aramayo und Charlie Vickers

: Morfydd Clark, Markella Kavenagh, Robert Aramayo und Charlie Vickers Serienstart : 2022

: 2022 Staffeln : 2

: 2 Bei Prime Video verfügbar ab: 29. August 2024

Bisher ist nicht viel zur Handlung der zweiten Season von Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bekannt. Wie jedoch der erste Trailer verrät, wird der Konflikt zwischen den freien Völkern und Sauron (Charlie Vickers) weiter hochkochen.

Nachdem letzterer enttarnt wurde, zog er sich nach Mordor zurück und versucht nun, durch perfide Intrigen die Ringe der Macht unter seine Kontrolle zu bringen. Von denen sollt ihr in der neuen Staffel übrigens einige neue zu sehen bekommen. Mindestens auf die drei Ringe der Elben und einen der Zwerge könnt ihr euch freuen.

Neben Sauron werdet ihr viele weitere Charaktere wiederbegegnen. Mit dabei sind unter anderem Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), Arondir (Ismael Cruz Córdova), Celebrimbor (Charles Edwards), Disa (Sophia Domvete), Elendil (Lloyd Owen), Isildur (Maxim Baldry) und Prinz Durin (Owain Arthur).

Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 2 erscheint am 29. August 2024 auf Amazon Prime Video und umfängt acht Episoden, die im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden.

Neue Filme bei Amazon Prime Video im August 2024

Neue Serien bei Amazon Prime Video im August 2024

Neu bei Freevee im August 2024

