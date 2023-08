Radeon-Leak: Wenn das stimmt, hat Nvidia bei Highend-Grafikkarten bald keine Konkurrenz mehr

Die Radeon RX 7900 XTX könnte keinen Nachfolger bekommen.

Wenn es um potente Gaming-Grafikkarten geht, fallen aktuell nur zwei Namen: Nvidia und AMD. Denn im Oberklasse-Segment tragen die beiden Hersteller alleine den Kampf darum aus, in den Rechnern von Spielern weltweit verbaut zu werden.

Auch, wenn die absolute Oberklasse derzeit Nvidias RTX 4090 vorbehalten ist: Darunter liegen die beiden Kontrahenten dicht beieinander. Aber das könnte sich mit der kommenden GPU-Generation ändern.

Denn AMD scheint den Highend-Kampf laut aktueller Gerüchte nicht mehr länger fortführen und sich stattdessen maximal auf die Mittelklasse besinnen zu wollen. Dort tummelt sich mittlerweile mit Intel auch ein dritter Akteur:

Was ist passiert? Das Gerücht stammt von dem szenebekannten Leaker Kepler_L2, zuerst aufgegriffen von Videocardz. Der behauptet am Wochenende auf Twitter:

Navi4 lineup will not have any high-end GPUs. Think of it like RDNA1 or Polaris generation.

Das Navi4-Lineup wird keine Highend-GPUs beinhalten. Stellt es euch vor wie RDNA1 oder die Polaris-Generation.