Weder AMD noch Nvidia: Diese Grafikkarte könnte uns 2023 doch noch einen Preis-Leistungs-Hammer bescheren

Intels Arc-Familie könnte bald bezahlbaren Zuwachs bekommen.

Eigentlich wollte Intel seinen Einstand in den Grafikkarten-Markt mit fünf verschiedenen Modellen besiegeln. Erschienen sind davon bisher aber nur vier. Denn: die angekündigte Arc A580 erblickte nie das Tageslicht.

Nun aber gibt es immer wieder neue Informationen rund um die Einsteiger-Karte. Die frischeste ist ein Benchmark, der hoffen lässt. Denn die Karte könnte AMD und Nvidia das Leben im unteren Preissegment schwer machen.

Intel Arc A580 im Benchmark

Was ist passiert: Der Twitter-Nutzer @BenchLeaks hat - wie sollte es anders sein - geleakte Benchmarks der Grafikkarte entdeckt. Dabei handelt es sich um ein Geekbench-Ergebnis.

Dieses bescheinigt der Karte ein Endergebnis von 82.992 Punkten. Was für sich genommen erst einmal nur eine Zahl ist, wird in Relation gesetzt spannend. Denn das Ergebnis ist damit vergleichbar zu dem Benchmark-Wert von AMDs RX 7600.

Zur Einordnung: Die RX 7600 gibt es laut aktuellen Geizhals-Angaben hierzulande von Boardpartner Sapphire ab 259 Euro.

Die Arc A580 würde sich hingegen leistungstechnisch - und damit auch preislich - unter der Arc A750 einsortieren. Und die gibt es aktuell bereits schon ab 239 Euro und damit rund 20 Euro günstiger als das AMD-Modell. Die A580 dürfte den Preis der RX 7600 also klar unterbieten.

Offizielle Informationen von Intel gibt es dazu bislang allerdings nicht, dementsprechend müssen wir uns vorerst in Geduld üben.

Meinung der Redakteurin

Alana Friedrichs: Die Optimistin in mir will sich schon jetzt auf eine Einsteiger-Grafikkarte freuen, die beim Preis-Leistungs-Verhältnis dominiert. Aber noch heißt es vorsichtig sein.

Denn zum einen wissen wir immer noch nicht, ob Intel die Grafikkarte überhaupt veröffentlichen wird - auch wenn die Indizien immer stärker auf einen tatsächlichen und baldigen Release hindeuten.

Zum zweiten handelt es sich hier nur um einen synthetischen Benchmark-Wert. Der ist ein erster Indikator dafür, wo die Grafikkarte bei der Spieleleistung landen wird. Aber spruchreif ist das Ergebnis erst, wenn wir konkrete FPS-Zahlen in aktuellen Titeln und aus unabhängiger Hand haben.

Und drittens wäre da noch das Software-Problem. Zum Release hatten Intels erste Grafikkarten da mit einigen Kinderkrankheiten zu kämpfen. Das hat sich in den letzten Monaten zwar ordentlich verbessert. Den faden Beigeschmack ist Intel in meinen Augen aber noch nicht ganz los.

Trotzdem: Das Benchmark-Ergebnis ist erst einmal eine gute Nachricht, gerade für die von den Herstellern erst übersehenen und dann teuer abgespeisten Budget-Spieler.

Was meint ihr? Setzt ihr große Hoffnungen in Intel, im Einsteiger-Segment für Ordnung zu sorgen? Oder ist der Hersteller aktuell noch keine dritte Option, wenn es um den Kauf eurer neuen Grafikkarte geht? Was müsste Intel ändern, um sich diesen Platz zu erkämpfen?