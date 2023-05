AMD Ryzen 8000-Serie: Durchgesickerte Spezifikationen enthüllen beeindruckende Leistungssteigerung

AMDs neue Zen-5 Prozessoren versprechen bis zu 15 Prozent mehr Leistung bei gleichbleibenden Stromverbrauch.

Nicht nur bei Grafikkarten brodelt es in der Gerüchteküche. Auch die nächste Generation der Prozessoren steht unmittelbar bevor. Nun sickern erste Informationen durch, die uns einen Einblick geben, was AMD für die Zen 5 in petto hat.

10 bis 15 Prozent mehr Leistung bei gleichem Stromverbrauch

Laut aktuellen Gerüchten sind Spezifikationen der neuen AMD Ryzen 8000-Series Prozessoren, mit dem Codenamen »Granite Ridge«, durchgesickert. Diese Leaks geben uns einen ersten Einblick in die kommenden Chips von AMD.

Den Informationen zufolge können wir bei den verschiedenen Ryzen 8000 Mobile-CPU-Modellen mit Kernzahlen von 6 bis 16 rechnen. Die Thermal Design Power (TDP) wird zwischen 65 W und 170 W liegen, während der maximale L3-Cache-Speicher 64 MB betragen soll.

Ebenfalls enthält der Bericht von Guru3D Informationen zur Desktop-Variante, die ähnliche Spezifikationen wie die Mobilversion aufweist. Dazu gehören Zen 5 CCDs (Eldora), Zen 5 CPU-Kerne (Nirvana) mit 6 bis 16 Zen-5-Prozessorkernen, eine TDP von 65 W bis 170 W, bis zu 64 MB L3-Cache und 16 MB L2-Cache.

Die neue Zen-5-Architektur wird voraussichtlich einen erheblichen Fortschritt gegenüber der aktuellen Zen-4-Architektur darstellen. Die Leistung soll um bis zu 18 Prozent gesteigert werden, während der Stromverbrauch um 34 Prozent reduziert wird.

Die Chips werden voraussichtlich die 3NE- und 3NP-Nodes von TSMC nutzen, was ihre Leistung im Vergleich zu den konkurrierenden Chips von Intel, die gerade erst auf 7nm-Prozessknoten umsteigen, erheblich verbessern sollte.

Besonders beeindruckend ist die Effizienzsteigerung durch den Wechsel von der N5- zur N3-Prozesstechnologie. Der Leak zeigt, dass TSMCs N3-Prozess voraussichtlich eine Geschwindigkeitssteigerung von 10 bis 15 Prozent bei gleichem Stromverbrauch bieten wird.

Mit der neuen Zen-5-Architektur und den fortschrittlichen Prozessknoten wird erwartet, dass die Chips leistungsstärker und energieeffizienter sind als die aktuellen Konkurrenzprodukte von Intel.



Meinung des Redakteurs

Duy Linh Dinh: Es bleibt abzuwarten, wie sich die tatsächlichen Ryzen 8000-Series Chips in der Praxis schlagen werden und ob sie die Erwartungen erfüllen können. AMD hat bisher keine offiziellen Bestätigungen zu den durchgesickerten Spezifikationen abgegeben. Die Veröffentlichung der Ryzen 8000-Series wird daher mit Spannung erwartet. Ich bin neugierig, wie sie sich gegenüber der Konkurrenz behaupten können.

Ersten Gerüchten zufolge wird der Release der Zen-5-Prozessoren für 2024 erwartet.

Was erwartet ihr von den neuen Ryzen 8000-Prozessoren von AMD? Was ist eure Meinung zu den geleakten Spezifikationen? Glaubt ihr, dass ein neuer Fertigungsprozess ausreichen wird, um Intel nächste Prozessor-Generation hinter sich lassen zu können? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!