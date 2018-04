AMD Ryzen - Erste CPUs laufen aus, Combat Crates mit Radeon von MSI

Nachdem AMD die vier neuen Prozessoren der Ryzen-2000-Serie Ryzen 72700X, Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600X und Ryzen 5 2600 vorgestellt hat, stellt das Unternehmen auch schon die ersten direkten Vorgänger ein.

Gleich sieben Modelle der 1000er-Generation haben laut AMD ihr »End-of-Life« erreicht und können daher nicht mehr von Händlern bestellt werden. Damit gibt es den Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X, Ryzen 7 1700, Ryzen 5 1600X, Ryzen 5 1600, Ryzen 5 1400 und Ryzen 3 1200 wohl nur noch so lange zu kaufen, wie die Lagerbestände bei den Händlern reichen.

Fast alle 1000er-CPUs verschwinden

Der Ryzen 7 2700X ersetzt damit gleich die beiden gestrichenen 1800X und 1700X, während der Ryzen 7 2700 den Platz des 1700 einnimmt. Direkt vergleichbar sind der Ryzen 5 2600X und Ryzen 5 2600, die die Vorgänger 1600X und 1600 ersetzen.

In der aktuellen Preisliste taucht aber entgegen diesen Angaben der Ryzen 5 1600 noch immer auf, eventuell gibt es hier also noch größere Bestände bei AMD selbst. Die kleineren Ryzen 5 1400 und Ryzen 3 1200 haben mit dem Ryzen 5 2400G und dem Ryzen 3 2200G ebenfalls Nachfolger, auch wenn nun ein Grafikkern in den neueren Modellen steckt.

Combat Crates mit MSI-Mainboard und -Grafikkarte

Dazu könnte auch passen, dass AMD laut Videocardz beispielsweise mit MSI zusammen sogenannte Combat Crates bei Amazon USA anbietet. Darin enthalten ist ein Ryzen 5 1600, das MSI Tomahawk-Mainboard mit B350-Chipsatz und eine MSI Radeon RX 580 Armor 8 GB OC für zusammen 599 US-Dollar. Ob ähnliche Angebote auch außerhalb der USA geplant sind, ist bisher nicht bekannt.

Als Upgrade-Paket wäre dieses Angebot aber wohl auch in anderen Ländern für Gamer, die ihren PC selbst bauen, recht interessant. Anscheinend wird es auch eine Version mit einem Ryzen 7 1700 statt Ryzen 5 1600 als Prozessor geben.