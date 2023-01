Android 13: Neues Feature erfüllt Community-Wunsch und macht euren Homescreen endlich einheitlich

Am 9. Januar veröffentlichte Google die neue Android 13 QPR2 Beta 2. Besitzer eines Pixel 4a und höher können die Vorabversion bereits herunterladen, sofern sie am Beta-Programm teilnehmen. Die bietet mehr, als die offiziellen Update-Informationen vermuten lassen. Denn in der Vorabversion wurde nun eine interessante Option gefunden, die sich die Community schon lange wünscht.

App-Icons passend zum Material You-Design

Der Android-Experte und Twitter-User Mishaal Rahman hat genauer unter die Haube des neuen QPR2-Beta-Updates geschaut. Gefunden hat er dabei eine Funktion, mit der monochromatische App-Icons erstellt werden können, die passend zum Material-You-Design auf dem Homescreen angezeigt werden.

Was ist das Besondere an dieser Funktion? Mit dieser Einstellung ergibt sich ein einheitliches Gesamtbild auf dem Homescreen. Bisher sind viele Drittanbieter-Apps bei ihren Standard-Icons geblieben, was in Kombination mit der einfarbigen Einstellung für ein uneinheitliches Gesamtbild sorgte. Mit der neuen Funktion wird das monochromatische App-Icon erzwungen.

Wie hat Mishaal Rahman die Funktion eingeschaltet? Im System muss für diese Option ein entsprechendes Flag gesetzt werden. Vorerst ist diese Einstellung anscheinend nur mit Root-Zugriff zugänglich. Schaltet ihr das Flag »ENABLE_FORCED_MONO_ICON_ « ein, wechseln alle App-Icons (auch von Drittanbietern) in den monochromen Stil.

Hinweis: Mit einem Root-Zugang erlischt die Garantie eures Android-Smartphones. Des Weiteren kann der Prozess dieses Zugriffs dazu führen, dass euer Handy »bricked«, sprich: Es wird unbedienbar und ihr könnt es entsorgen (lassen). Seid euch also eurer Sache sicher.

Eine der weiteren Neuerungen ist ein Freigabe-Menü zum Teilen oder Aufzeichnen einer App. Diese Funktion enthält offenbar eine scrollbare Übersicht an kompatiblen Anwendungen.

Der Android-Experte Mishaal Rahman konnte außerdem eine Bibliothek mit dem Namen »aoc_audio_stereo_spatializer_« ausfindig machen. Seiner Einschätzung nach könnte Google eine Funktion für räumliches Audio über die Lautsprecher des Smartphones vorbereiten. Wie genau dieses Feature funktionieren soll, bleibt abzuwarten.

Seit Android 13 besteht die Möglichkeit, die eigenen Smart-Home-Geräte direkt aus dem Sperrbildschirm heraus anzusteuern. Mit der Beta 2 erscheint nun eine Mitteilung zur Aktivierung dieser Funktion. Ebenfalls wurden dem Update Unicode 15 Emojis hinzugefügt.

Die Google-eigene App befindet sich bereits ohne Beta-Update auf eurem Smartphone. Kennt ihr alle versteckten Funktionen dieser Anwendung? Wir nennen euch 15 davon:

Was haltet ihr von der Option, die App-Icons einheitlich dem Gesamtbild des Homescreens anzugleichen? Würdet ihr diese Funktion nutzen oder ist das nur optischer Schnickschnack? Welche Funktionen wünscht ihr euch für das Android-Smartphone? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!