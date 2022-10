Android 13: Samsung nennt Termin und Modelle für One UI 5

Wenn ihr Besitzer eines Galaxy-S22-Gerätes seid, kommt ihr eventuell schon in den Genuss der neuen Android-Version, da Samsung seit dem 24. Oktober 2022 mit dem Rollout begonnen hat. Falls noch nicht, könnt ihr gelegentlich in den Systemeinstellungen prüfen, ob das Update für euch verfügbar ist.

Alle anderen Samsung-Galaxy-User müssen sich noch ein wenig gedulden. Samsung hat einen Zeitplan für die kommenden Monate veröffentlicht, wann und welche Geräte das Update auf Android 13 (samt One UI 5) erhalten. Was einem gleich auffällt, ist die große Menge an unterstützten Geräten, was sehr erfreulich ist.

October 2022 (schon ausgerollt)

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

November 2022

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Galaxy Quantum 3

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

December 2022

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy S20 FE

Galaxy Tab S7 FE/S7 FE 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy A Quantum

Galaxy A Quantum 2

Galaxy A52s 5G

Galaxy A51

Galaxy A51 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy A32

Galaxy Jump

Galaxy Jump 2

January 2023

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Buddy 2

Galaxy Wide 6

Galaxy Wide 5

Galaxy Buddy

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy M12

Galaxy XCover 5

February 2022

Galaxy Tab Active 4 Pro

Wenn ihr eines dieser Geräte besitzt, könnt ihr euch also schon einmal den jeweiligen Monat in eurem Kalender markieren.

Was ist neu in Android 13 und One UI 5?

Die Änderungen in Android 13 sind dieses Mal nicht ganz so offensichtlich, wie zuvor beim Update von 11 auf 12, bei dem das neue “Material You”-Design eingeführt wurde. Die meisten Änderungen findet man dieses Mal unter der Haube.

Dazu zählen unter anderem mehr Anpassungsfunktionen für den Sperrbildschirm, Widgets und das Benutzerinterface. Auch der Sprachassistent Bixby erhält neue Features. Wir haben für euch die wichtigsten Änderungen von One UI 5 hier zusammengefasst:

Samsung One UI 5: Update kommt mit cleveren Funktionen, die ihr auch von Apple kennt

Gibt es ein bestimmtes Feature in One UI 5, auf das ihr euch schon freut? Oder gibt es eines, dass ihr euch für die Zukunft wünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!