Samsung One UI 5: Update kommt mit cleveren Funktionen, die ihr auch von Apple kennt

Laut dem Hersteller dürft ihr bereits in wenigen Wochen das Update auf One UI 5 herunterladen. Zumindest wenn ihr Besitzer der noch aktuellen S22-Reihe seid, denn die neuste Version erscheint erst einmal für die aktuellen Flaggschiffe. Einen genauen Release-Zeitpunkt nennt Samsung bislang noch nicht.

Bis es so weit ist, schaffen wir Klarheit über die Neuerungen, auf die ihr euch freuen dürft. Denn mit dem Update stellt Samsung vor allem die Personalisierung in den Vordergrund. Eines der Highlights werden die neuen Anpassungsmöglichkeiten für den Sperrbildschirm sein sowie neue Modi, um Störfaktoren basierend auf eurer Aktivität zu vermeiden.

Samsung One UI 5 - das steckt drin

Wie eingangs angerissen, werdet ihr den Sperrbildschirm leichter und besser personalisieren können. Ähnlich wie bei iOS 16 haltet ihr dafür einfach länger gedrückt und gelangt somit in das Anpassungsmenü, das auf euch mit vielen Neuerungen wartet.

Zu den Anpassungsoptionen zählen natürlich das Hintergrundbild, der Uhrenstil sowie Pop-ups für eure Benachrichtigungen. Sogar ein eigens erstelltes Kurzvideo könnt ihr für den Hintergrund auswählen.

Der Assistenz Bixby erhält mit dem neuen Update auch eine Reihe an weiteren Features. Unter anderem wird die Routine-Funktion erweitert und diese umfasst nun weitere Automatisierungen entsprechend eurer Situation.

Darüber hinaus unterstützt Bixby nun einen Fokus-Modus mit dem schlichten Namen Modes oder auf Deutsch Modi . Ähnlich wie bei Apple könnt ihr so benutzerdefinierte Einstellungen basierend auf eure Aktivität setzen und damit Ablenkungen vermeiden.

Eine der interessantesten Neuerungen dürfte Bixby Text Call sein. Mit dieser neuen Funktion könnt ihr Anrufe entgegen nehmen und über Text kommunizieren. Bixby wandelt die Spracheingabe eures Gegenübers in Text um, während der Sprachassistenz eure Texteingabe wiederum in Sprache ausgibt.

Wofür dieses Feature nützlich sein soll, fragt ihr euch? Laut Samsung soll der Mehrwert insbesondere in vollen und lauten Umgebungen zum Tragen kommen oder wenn euch Privatsphäre wichtig ist. Ob Bixby Text Call nach Deutschland kommt beziehungsweise eine deutsche Sprachausgabe unterstützt, ist noch unklar. Bisher ist sie für Südkorea verfügbar und soll 2023 die englische Sprachausgabe unterstützen.

Weitere Neuerungen in One UI 5

Die wichtigsten Punkte haben wir zwar abgehandelt, allerdings gibt es weitere kleinere Verbesserungen, die einen Blick wert sind. Widgets lassen sich nun im Startbildschirm stapeln und ihr könnt so eine Reihe von Anwendungen unter einem Widget unterbringen, um mehr Platz im Startbildschirm einzusparen.

Abgesehen davon gibt es eine intelligente Funktion, die euch Widgets basierend auf eurer Nutzung des Smartphones vorschlägt.

Eure verbundenen Geräte könnt ihr zukünftig über ein zentrales Menü ansteuern. Damit erhaltet ihr Zugriff auf die verfügbaren Funktionen, die mit anderen Geräten kompatibel sind wie zum Beispiel Quick Share, Smart View oder Samsung DeX. Außerdem integriert Samsung die Option Auto Switch Buds , mit der ihr eure Kopfhörer ganz leicht auf ein anderes verfügbares Gerät umschalten könnt.

Zu guter Letzt spendiert der Hersteller eine Sicherheitsmaßnahme beim Teilen von Fotos mit sensiblen Daten. Im Share Panel erscheint eine Benachrichtigung, wenn ihr unabsichtlich ein Bild mit potenziell vertraulichen Informationen teilt, wie zum Beispiel einer Kreditkarte oder euren Führerschein. Dieses Feature soll sich aber ebenfalls vorerst auf die koreanische und englische Systemsprache begrenzen.

Ihr seid neu unter Android 13 oder wechselt von iOS? Das neuste Update bietet kleine aber feine Neuerungen, die ganz schön praktisch sind:

Wie findet ihr das Update auf One UI 5? Auf welche Anpassungen freut ihr euch und welche fehlen euch noch bislang in einem Samsung-Handy? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!