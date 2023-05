Android 14: Google lässt euch bald selbst Wallpaper mit KI generieren

Auf der I/O 2023 hat Google neue Features für Home- und Lockscreen in Android 14 vorgestellt. (Bild: Google)

Auf der Google I/O 2023 wurden viele Features im Bereich KI und maschinellem Lernen vorgestellt, die Auswirkungen auf euer Android-Gerät haben werden. Eine interessante Neuerung ist die KI-Generierung von Hintergrundbildern.

Außerdem wurde eine neue Funktion präsentiert, mit der ihr Wallpaper mithilfe von Emojis erstellt.

In Android 14 könnt ihr Bilder mit einem 3D-Effekt versehen oder Hintergrundbilder aus Emoji erstellen. (Bild: Google)

3D-Effekte und Wallpaper mit KI selbst erstellen

Zwei der interessantesten Features, die Google für Android 14 vorgestellt hat, sind die »Cinematic Wallpaper« und »Generative Wallpaper«.

Mit Cinematic Wallpaper kann man jedes beliebige Wallpaper mit einem 3D-Parallax-Effekt versehen, um Tiefe zu simulieren. Das Feature soll schon nächsten Monat für Pixel-Smartphones erscheinen.

Mit Generative Wallpaper könnt ihr mittels KI ganz einfach eure eigenen Hintergrundbilder generieren lassen. Tippt man in der Kategorie »Create a Wallpaper« auf »with AI«, muss man zunächst ein Thema auswählen. Da gibt es zum Beispiel:

Classic Art

Soft Focus

Mystical Botanicals

Collage

weitere Themen, die Google noch nicht gezeigt hat

Anschließend hat man die Möglichkeit, einen Text-Prompt einzugeben, woraufhin mehrere Wallpaper-Optionen generiert werden. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, einen Zufallsgenerator zu verwenden.

Google zeigt als Beispiel den Prompt »City by the bay in a Post-Impressionist style« (Bild: Google)

Etwas weniger KI gibt es mit der neuen Funktion, Wallpaper aus Emojis zu generieren. Dabei kann man auswählen, welche Emojis Teil des Hintergrundbildes werden sollen, deren Anordnung anpassen und die Farbgebung auswählen.

Auch der Sperrbildschirm erhält neue Funktionen, die das Bearbeiten leichter machen. Es wird außerdem neue Uhren-Stile geben, die man in Größe und Farbe anpassen kann. Mit anpassbaren App-Shortcuts lassen sich schnell Funktionen wie QR-Scanner und Taschenlampe aktivieren.

Diese neuen Funktionen und Features sollen zuerst Teil der Android 14 Beta 2 sein, bevor sie dann auf Pixel-Smartphones verfügbar werden. Es ist zu erwarten, dass andere Handys, die ein Update auf Android 14 erhalten werden, diese auch erhalten werden.

Was sonst noch alles auf der Google I/O 2023 vorgestellt wurde, seht ihr in dieser 10-minütigen Zusammenfassung:

9:37 Schaut die Google I/O 2023 jetzt in unter 10 Minuten

Was haltet ihr von den neuen Wallpaper- und Lockscreen-Funktionen? Glaubt ihr, dass KI-generierte Wallpaper die Wallpaper-Apps ersetzen werden? Nutzt ihr solche schon als Hintergrundbilder auf einem anderen Gerät? Und was haltet ihr von den Cinematic-Wallpaper? Unnötige Spielerei oder ein ziemlich cooles Feature? Schreibt es uns in die Kommentare!