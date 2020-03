»Es ist Android. Für das iPhone.« Mit diesem Satz bewerben die beiden Entwickler von Project Sandcastle ihre Android-Version für iPhones, die sie ab sofort als kostenlose Beta-Version zum Download zur Verfügung stellen.

Interessierte iPhone-Besitzer können die Android-Variante mithilfe des Jailbreak-Tools chekra1n Version 0.9.8.1 installieren, wie Heise berichtet. Die checkra1n-Entwickler betonen auf Twitter, die Installation erfolge nicht invasiv und lasse sich sehr einfach durchführen:

This is completely non-invasive and should not damage the current iOS install at all. Plus, the setup is very simple. Try it out!