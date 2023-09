Android 14: Neben der Webcam-Funktion kommen wohl noch weitere nützliche Features

Die neue Android 14-Beta zeigt viele neue Funktionen.

Android 14 ist noch immer nicht für die Pixel-Smartphones von Google erschienen. Aktuell wird anhand der Beta feinjustiert. Das neue Update mit der Version QPR1 Beta 1 zeigt jetzt, welche weiteren Features wir zum Release von Android 14 erwarten dürfen.

Einige Funktionen finden sich bereits so oder so ähnlich auf dem iPhone beziehungsweise den neuesten Flaggschiffen aus Cupertino, wie unsere folgende Übersicht zeigt.

Android 14 QPR1 Beta 1: Das ist neu

Die Pixel 8-Reihe wird am 04. Oktober offiziell auf dem Google-Event vorgestellt. Bis zum finalen Release der neuen Smartphones wird es daraufhin noch einige Wochen dauern. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Googles neue Flaggschiff-Reihe die neueste Version ab Werk installiert haben.

Diese neuen Funktionen werden auf Basis des neuesten Beta-Updates für Android 14 aufbereitet:

Webcam-Unterstützung : Die Smartphone-Kamera kann als Webcam für den PC fungieren.

: Die Smartphone-Kamera kann als Webcam für den PC fungieren. Schnelleinstellungen : Der Hintergrund der Schnelleinstellungen wird farblich angepasst, um ihn hervorzuheben.

: Der Hintergrund der Schnelleinstellungen wird farblich angepasst, um ihn hervorzuheben. Sperrbildschirm: Für den Sperrbildschirm steht ein neuer Uhrenstil zur Verfügung: Metro Clock.

In der Android 14-Beta versteckt sich ein neuer Stil für die Uhr. (Quelle: 9to5Google)

Batterie : Ähnlich wie das neue iPhone können auf dem Android-Smartphone die Ladezyklen angezeigt werden, als zusätzliche Metrik für den Zustand des Akkus.

: Ähnlich wie das neue iPhone können auf dem Android-Smartphone die Ladezyklen angezeigt werden, als zusätzliche Metrik für den Zustand des Akkus. App-Größe forcieren : In jeder App lässt sich in den Einstellungen das Seitenverhältnis forcieren. Einige Android-Apps sind noch immer nicht für Falt-Handys oder Tablets angepasst. Mit dieser Einstellung könnt ihr die ausgewählte App auf das Seitenverhältnis des Geräts anpassen.

: In jeder App lässt sich in den Einstellungen das Seitenverhältnis forcieren. Einige Android-Apps sind noch immer nicht für Falt-Handys oder Tablets angepasst. Mit dieser Einstellung könnt ihr die ausgewählte App auf das Seitenverhältnis des Geräts anpassen. Reparaturmodus : Ähnlich wie die Samsung-Geräte unterstützt Android 14 einen Wartungsmodus. Müsst ihr das Gerät zur Reparatur einsenden, bleiben eure Daten vor fremden Zugriffen geschützt.

: Ähnlich wie die Samsung-Geräte unterstützt Android 14 einen Wartungsmodus. Müsst ihr das Gerät zur Reparatur einsenden, bleiben eure Daten vor fremden Zugriffen geschützt. Animationen: Es gibt einen neuen Partikeleffekt beim Wechseln der Hintergrundbilder.

Alle Infos zu den neuen Pixel 8-Smartphones findet ihr hier:

Google Pixel 8 und 8 Pro: Release, Preis, Features - alle Infos und Gerüchte

Sobald der offizielle Release von Android 14 bekannt ist, informieren wir euch darüber auf GameStar.de.

Was haltet ihr von den neuen Funktionen? Findet ihr sie sinnvoll oder sollte Google die Stellschrauben besser an anderer Stelle ziehen? Gibt es bestimmte Funktionen, die man von iOS kennt und die ihr euch auch für euer Android-Handy wünscht? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!