Apple CEO kündigt lang erwartetes Upgrade für Siri an - KI wird »neue Wege gehen«

Apple will im Bereich KI aufholen. Siri und andere Funktionen sollen KI-Upgrades bekommen. (Bild: Adobe Stock - Jittavit21)

Was ist das nächste große Ding von Apple? Nach Macintosh (1984), iMacs (1998), iPods (2001) und iPhones (2007)

Apple CEO Tim Cook hat TechCrunch angekündigt, dass Apple in diesem Jahr »neue Wege» im Bereich GenAI gehen wird.

Dieser Schwerpunkt rührt wohl von der angeblichen Einstellung des mehrere Milliarden Dollar teuren und Jahrzehnte lang geplanten Elektro-Auto-Projekts des Unternehmens in derselben Woche. Einige Mitarbeiter des Projekts wurden offenbar auf verschiedene GenAI-Initiativen umverteilt.

Was ist GenAI? Die Abkürzung steht für »Generative Artficial Intelligence«, zu deutsch »generative künstliche Intelligenz«. Mit dieser Bezeichnung werden Technologien beschrieben, die Inhalte wie Texte, Bilder, Videos und vieles mehr

Was plant Apple in Zukunft?

Laut Bloomberg hat Apple vor, Siri und die integrierte Suchfunktion Spotlight in iOS mit GenAI zu verbessern. Das Ziel ist, beide in die Lage zu versetzen, komplexere Anfragen zu beantworten und anspruchsvolle Dialoge zu führen.

Zudem werden KI-Funktionen erforscht, um …

automatische Präsentationsfolien in Keynote zu erstellen

Playlists in Apple Music zu generieren

Coding-Vorschläge in Xcode zu machen

Wie lange wird es noch dauern?

Es kann sein, dass einige der genannten GenAI-Funktionen in den nächsten Versionen von Apple-Produkten eingeführt werden, aber der genaue Zeitrahmen bleibt unklar.

Die nächsten Versionen von iOS, macOS und iPadOS, die voraussichtlich diesen Sommer auf der Worldwide Developer Conference vorgestellt werden, könnten bereits einige dieser GenAI-Funktionen enthalten. Doch sicher ist das nicht.

Tim Cook, CEO von Apple. (Bild: Apple)

Ein weiterer Hinweis auf eine bevorstehende KI-Offensive von Apple ist die vermehrte Veröffentlichung von technischen Papieren, Open-Source-Modellen und Tools zum Thema KI.

Ferret, der im Oktober veröffentlicht wurde, ist zum Beispiel ein Chatbot, der auf einem bestehenden Open-Source-Modell, Vicuna, aufbaut.

MGIE, das Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, ist ein Modell, das Bilder auf der Grundlage von Prompts anpassen und verändern kann.

Was hat Apple bisher im Bereich GenAI gemacht

Apple war im Vergleich zu anderen großen Technologieunternehmen langsamer in der Investition und Entwicklung von GenAI. Tim Cook hat betont, dass sie intern an GenAI arbeiten, aber einen langsameren und bedachten Ansatz verfolgen.

Bisherige Erwähnungen von GenAI in Pressekonferenzen beschränkten sich auf die Einführung neuer Autokorrektur- und Textvorhersagefunktionen in iOS.

Ob wir die neuen KI-Funktionen noch dieses Jahr zu Gesicht bekommen, erfahren wir wahrscheinlich frühestens im Sommer, wenn wieder Apples World Wide Developers Conference stattfindet.

Bis dahin könnt ihr noch locker zu Prompt-Profis werden. Hier verraten wir euch, wie:

Was würdet ihr euch von Apple wünschen, wenn es um Siri und weitere KI-Projekte geht? Nutzt ihr heutzutage noch Siri, oder kommt sie nicht mehr gegen ChatGPT, Copilot und Gemini an? Was braucht Siri eurer Meinung nach, um wieder etwas beliebter zu werden? Schreibt uns eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare!