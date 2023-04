Apple-CEO verrät: Diese 3 Dinge waren das Erfolgsgeheimnis von Steve Jobs

Eine Senpai-kohai-Beziehung wie aus der Business-Bibel? Die Denke des Steve Jobs - weitergereicht an Tim Cook (Quellen: Getty Images, Wikimedia).

Sich ein Mindestmaß an geistiger Flexibilität bewahren oder Nicht zu krampfhaft an liebgewonnenen Glaubenssätze festhalten - so ähnlich lautete der kollegiale Ratschlag, den der legendäre Steve Jobs seinem Zögling und heutigem Apple-CEO Tim Cook mitgegeben hat.

Die Anekdote geht aus einem Interview mit Cook hervor, veröffentlicht im Rahmen eines ausführlichen Artikels auf gq.com.

Um Cooks Worte aus dem Artikel zu zitieren:

Jobs hat mich gelehrt, davon abzusehen, den Bund der Ehe mit meinen Überzeugungen einzugehen.

Die drei Gebote des Steve Jobs

Die gesammelten Weisheiten des Steve Jobs lassen sich so zusammenfassen:

Traue dich, überholte Glaubenssätze und Überzeugungen aufzugeben. Traue dich, immer weiterzumachen – gerade dann, wenn du alte Glaubenssätze abgelegt hast. Bewahre dir den Glauben an ungewöhnliche Ideen. Das schließt ein, sich ein offenes Ohr für die (vielleicht zunächst wahnwitzig wirkenden) Ideen von Mitmenschen zu bewahren.

Worüber spricht Cook im Interview noch? Im weiteren Verlauf des ausführlichen Artikels gibt Apple-Geschäftsführer Tim Cook unter anderem Auskunft über seine Ansichten zu: Leadership, seiner Selbstwahrnehmung als Außenseiter - und welche Tricks und Kniffe er nutzt, um nicht tagein und tagaus am Display seines iPhones zu kleben.

Endlich Infos zu Apples Mixed-Reality-Headset? Des Weiteren schneidet Cook das Thema Reality Pro an – tangiert im Gespräch also jenes Mixed-Reality-Headset, welchem Tech-Begeisterte und Apple-Fans seit mittlerweile Jahren entgegenfiebern.

Übrigens: Weitere Einblicke abseits des bisher bekanntem bietet Cook hinsichtlich des VR-AR-Geräts nicht. Aber: Wer sich informieren möchte, welche Eckdaten zum Mixed-Reality-Headset von Apple bisher bekannt sind, der klickt nachstehend.

Nebenbei bemerkt: Unter Cooks Ägide ist Apple zu einem Multimilliarden-Dollar-schweren Unternehmen herangereift. Apple mit Cook an der Führungsspitze sah die Einführung der Airpods, der Apple Watch und des M1-Prozessors.

Was haltet ihr von den Ratschlägen der Apple-Legende? Habt ihr die drei Gebote des Steve Jobs bereits in euren Alltag integriert? Werdet ihr künftig darauf achten, seine Tipps zu beherzigen? Oder ist das alles leerer Phrasen-Mumpitz und kann dementsprechend weg? Tauscht euch dazu gerne in den Kommentaren aus.