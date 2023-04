Wird das Mixed-Reality-Headset von Apple besser als bisher angenommen?

Angriff auf die virtuellen Realitäten: Wird Apple mit seinem Mixed-Reality-Headset den Markt aufräumen? (Bilder: Pixabay, Freebiesupply)

Das in den Startlöchern stehende Headset von Apple sorgt bei einem Tester für enthusiastische Reaktionen – zumindest geht das aus einer Aussage von Evan Blass hervor (wie macrumors.com berichtet hat). Blass, der in der Vergangenheit wiederholt korrekte Prognosen zu Apple-Produkten aufgestellt hat, steht laut eigener Aussage in Kontakt mit bewusstem Tester.

Was sagt der Tester zu Apples Gerät?

Blass’ Aussage Glauben geschenkt, habe sich das Meinungsbild des Testers binnen der letzten paar Monate von einem Lamento über die enttäuschenden Fähigkeiten [des Headsets] hin zu einem wie weggeblasen sein verschoben.

Blass, der sich selbst als Phone Leaker bezeichnet, zitiert seine Quelle wie nachstehend (die Wortmeldung twitterte der Tester über seinen privaten Account):

Der Sprung, der seit [Ende letzten Jahres] gemacht wurde, ist gigantisch. Eingangs war ich skeptisch; jetzt bin überwältigt.

Was wir über Apples Gerät bislang wissen

Das Branchenecho zu Apples AR/VR-Headset ist zumeist verhalten – einerseits wegen der hohen Bepreisung von 3.000 Dollar, andererseits, weil Konkurrenzprodukte aus dem Hause Sony und Meta bislang enttäuscht haben.

Apple schraubt und tüftelt seit mittlerweile mehreren Jahren an seinem AR/VR-Headset. Im Laufe der Zeit wurden Produktpräsentation und Markteinführung bereits mehrfach verschoben. Gründe hierfür waren Herausforderungen hinsichtlich des Designs und der Software.

Für Branchenbetrachter und Apple-Fans ist es nicht unwahrscheinlich, dass Apple das lang ersehnte Headset auf der diesjährigen Worldwide Developers Conference (WWDC) vorstellen wird.

Keyfacts: Nachstehend folgen einige der Eckdaten, jene bis dato über das VR-/AR-Headset von Apple bekannt sind:

Heißen wird es vermutlich: Reality Pro oder Reality One

oder Zwei 4K-Micro-OLED-Bildschirme von Sony: werden verbaut sein

werden verbaut sein Mehr als ein Dutzend Kameras: Nehmen die Umgebung des Users auf – respektive dessen Mimik und Gestik

Nehmen die Umgebung des Users auf – respektive dessen Mimik und Gestik Was das Design angeht, ist zu erwarten: gebogenes Visier aus Aluminium, Glas und Karbonfaser

gebogenes Visier aus Aluminium, Glas und Karbonfaser Das Gewicht des Geräts soll relativ leicht sein: Das soll den Tragekomfort sicherstellen

