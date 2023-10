Apple-Dienste werden teurer: Für Arcade, TV und Apple One muss künftig mehr bezahlt werden

Apple erhöht die Preise von einigen seiner Dienste. (Bild: Ibrahim Boran über Unsplash)

Preiserhöhungen sind aktuell im Trend und noch sieht es nicht danach aus, dass dieser an Fahrt verliert. Nachdem andere Streaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus und Prime Video ihre Preise nach oben geschraubt haben, zieht Apple nun nach. Allerdings stoppen die iPhone-Macher nicht bei Apple TV - auch andere Dienste werden teurer.

Die Preiserhöhungen auf einen Blick

Apple TV Plus kostet nun 9,99 € anstatt von 6,99 € - eine Preiserhöhung von drei Euro. Auch der Jahrespreis erfährt einen saftigen Anstieg.

Apple TV Plus Alter Preis Neuer Preis Im Monat 6,99 Euro 9,99 Euro Im Jahr 69,99 Euro 99,99 Euro

Apple Arcade wird auch teurer, allerdings nur in der monatlich gezahlten Variante. Der Jahrespreis bleibt gleich.

Apple Arcade Alter Preis Neuer Preis Im Monat 4,99 Euro 6,99 Euro Im Jahr 44,99 Euro 44,99 Euro

Aufgrund dieser Preiserhöhungen wird auch das Kombipaket Apple One teurer. Dieses besteht aus Apple TV Plus, Apple Music, Apple Arcade und iCloud Plus.

Der Einzelpersonen-Tarif beinhaltet 50 GByte iCloud-Speicher, der Familientarif 200 GByte und der Premium-Tarif 2 TByte und Fitness Plus.

Apple One Alter Preis Neuer Preis Einzelperson 16,95 Euro im Monat 19,95 Euro im Monat Familie 22,95 Euro im Monat 25,95 Euro im Monat Premium 31,95 Euro im Monat 34,95 Euro im Monat

Sind bestehende Kunden betroffen? Ja. Die Preiserhöhungen treten 30 Tage nach der nächsten Abo-Verlängerung in Kraft.

Ist Apple Music betroffen? Apple Music alleine wird von der Preiserhöhung verschont. Wer den Musik-Streamingdienst als Teil von Apple One nutzt, muss allerdings trotzdem tiefer in die Tasche greifen. Es ist aber wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch Apple Music als alleiniger Service teurer wird.

Damit setzt sich der Trend von teurer werdenden Online-Diensten weiter fort. Immerhin sieht es aktuell nicht danach aus, dass Apple Music teurer wird. Seid ihr selbst bei einem der Dienste angemeldet? Wie findet ihr diese Preiserhöhungen? Sind diese längst überfällig oder ist das ein Grund für euch zu kündigen? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare!