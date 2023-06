iCloud-Speicher wird teuer: Apple erhöht Preise um bis zu 43 Prozent - Was ist mit Deutschland?

Apple zieht die Preise für iCloud-Speicher an. Die Euro-Zone bleibt bislang verschont. (Bild: keBu.Medien, stock.adobe.com)

In vielen Ländern wird es teurer, zusätzlichen iCloud-Speicher zu abonnieren (via 9to5Mac).

Soviel vorweg: Deutschland bleibt vorerst von einer Preissteigerung verschont. Hierzulande wird das kleinste kostenpflichtige Speicher-Upgrade noch mit 0,99 Euro angeboten.

In einigen anderen Ländern wie Großbritannien, Polen oder Dänemark sieht es anders aus. Nutzer aus Brasilien müssen für das teuerste Abonnement rund 43 Prozent mehr zahlen.

iCloud-Speicher: Abonnement-Modell ändert sich nicht

Wer in Brasilien 2 TByte an zusätzlichen iCloud-Speicher in Anspruch nimmt, muss jetzt mit einer Preissteigerung von knapp 43 Prozent rechnen.

Bislang zahlte man dort 34,90 brasilianische Real (BRL). Nach der Preissteigerung schlagen 49,90 BRL im Monat zu Buche.

In Großbritannien müssen Abonnenten der 2-TByte-Version fast 29 Prozent in Kauf nehmen.

Hier lag der Preis bisher bei 6,99 Pfund. Nach der Preissteigerung betragen die Kosten 8,99 Pfund.

Abgesehen von den teils drastischen Preiserhöhungen ändert sich am Abonnement-Modell nichts.

Die drei kostenpflichtigen Varianten werden beibehalten:

50 GByte

200 GByte

2 TByte

Seit dem Start 2011 bietet der Hersteller 5 GByte kostenlos zur Sicherung von Backups, Fotos und anderen Inhalten an.

Für einige iPhone-Nutzer sind diese jedoch nicht ausreichend, so dass sie auf ein kostenpflichtiges Abonnement zurückgreifen.

Unverständnis seitens der Community

Auf Reddit versammelt sich die unzufriedene Kundschaft. Kritisiert wird wenig überraschend die teils massive Preissteigerung.

Bemängelt wird darüber hinaus das unflexible Angebot seitens Apple. Zwischen 200 GByte und 2 TByte gibt es schlicht kein weiteres Angebot für zusätzlichen iCloud-Speicher.

»Apple zwingt Nutzer dadurch, auf das deutlich teurere Abonnement zurückzugreifen«, schreibt ein Reddit-User unter dem Thread.

Andere kritisieren das kostenlose Angebot von 5 GByte. Für ein so teures Smartphone wie das iPhone sei das einfach zu wenig.

Google bietet 15 GByte als kostenlosen Speicher an.

Kommt eine Preissteigerung auch in Deutschland?

Die Euro-Zone bleibt von einer Preiserhöhung bislang verschont. Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass der Tech-Riese die Preise für seine Abonnement-Dienste hierzulande erhöht.

Im letzten Jahr hat Apple die Preise für TV+, Music und Apple One angezogen.

In-App-Käufe wurden 2022 ebenfalls zunehmend teurer.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine konkreten Hinweise, ob und wann dem iCloud-Speicher hierzulande neue Preisschilder umgehangen werden.

Für vollkommen ausgeschlossen halten wir eine Preissteigerung zumindest nicht.

Was ist eure Meinung zum kostenpflichtigen Speicher-Dienst von Apple? Habt ihr eines der Abonnements gebucht, weil euch die 5 GByte nicht ausreichen oder seid ihr längst auf eine andere Lösung umgestiegen? Welche Alternativen zu iCloud könnt ihr empfehlen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!