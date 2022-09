Apple hat soeben seine neuesten iPhones aus der 14er-Modellreihe vorgestellt. Die Speerspitze bilden dabei wie gewohnt zwei Versionen des iPhone 14 Pro, die gleichzeitig auch die größten Änderungen gegenüber den Vorjahresmodellen erfahren. Gerüchte und Leaks hatten außerdem im Vorfeld bereits angedeutet, dass es in diesem Jahr kein iPhone mini mehr geben wird, jetzt wissen wir es mit Gewissheit. Stattdessen gibt es nun auch bei den Basismodellen eine Variante mit großem Display – das iPhone 14 Plus.

iPhone 14 / 14 Plus

Die Änderungen der Basis-Varianten fallen deutlich geringer aus als die der Pro-Modelle (weiter unten im Text). So bleibt etwa der Prozessor weiterhin ein A15 Bionic, mit nur leichten Verbesserungen. Auch die Notch bleibt erhalten, ebenso wie die Limitierung auf eine Bildwiederholrate von 60 Hertz. Die vielleicht größte Neuerung ist jedoch das iPhone 14 Plus, das mit einem 6,7 Zoll großen Display daherkommt und das vielen liebgewonnen iPhone mini ersetzt. So sehen die beiden 14er-iPhones aus:

Das Display ist ein Super Retina XDR-OLED-Panel mit einem Kontrastverhältnis von 2.000.000:1 und einer Spitzenhelligkeit von 1.200 Nits, für die typische Helligkeit werden 800 Nits angegeben.

Das Kamerasystem: Die Hauptkamera löst mit 12 Megapixel auf und soll bei schlechten Lichtverhältnissen um 49 Prozent bessere Aufnahmen gewährleisten als die des Vorgängers. Die Frontkamer hat eine 1,9er Blende und eine neue Autofokusfunktion. Im Vergleich zum iPhone 13 soll sie bei Dunkelheit zweimal so gute Aufnahmen ermöglichen.

Sicherheitsfunktionen: Zu eurer Sicherheit kommt eine verbesserte Unfallerkennung hinzu. Zusammen mit der neuen Apple Watch Series bekommt ihr hier die besten Ergebnisse. Außerdem können sich die neuen iPhones im Notfall mit einem Satelliten verbinden und eure Position durchgeben - mehr Sicherheit geht kaum. Aufgrund der eingeschränkten Bandbreite von Satelliten-Kommunikation musste sich Apple hier allerdings ein paar Tricks einfallen lassen.

Die Spezifikationen in der Übersicht und im Vergleich

Modell Display Speicher Abmessungen Kamera Prozessor Akkulaufzeit iPhone 14 Plus 6,7 Zoll 128, 256, 512 GByte 160,8 mm x 78,1 mm x 7,80 mm (203g) Hauptkamera: 12 MP

Ultraweitwinkel: 12 MP

Frontkamera: 12 MP A15 Bionic Video: bis zu 26 Std.

Audio: bis zu 100 Stunden

Schnelles Laden: bis zu 50 Prozent in 30 Minuten iPhone 14 6,1 Zoll 128, 256, 512 GByte 146,7 mm x 71,5 mm x 7,80 mm (172g) Hauptkamera: 12 MP

Ultraweitwinkel: 12 MP

Frontkamera: 12 MP A15 Bionic Video: bis zu 20 Std.

Audio: bis zu 80 Stunden

Schnelles Laden: bis zu 50 Prozent in 30 Minuten iPhone 13 6,1 Zoll XDR-Display OLED mit 60 Hz 128, 256, 512 GByte 146,7 mm x 71,5mm x 7,65 mm (173g) Haupt- und Frontkamera: 12 MP A15 Bionic Video: bis zu 19 Std.

Audio: bis zu 75 Stunden

Was kosten die neuen Modelle und wann sind sie zu haben? Der Launch des iPhone 14 erfolt am 16. September zum Preis von 999 Euro. Das iPhone 14 Plus kostet 1.149 Euro und erscheint am 7. Oktober. Beide Modelle sind ab dem 9 September vorbestellbar. Ihr könnt aus den Farben Mitternacht, Violett, Polarstern, Rot und Blau wählen.

iPhone 14 Pro / 14 Pro Max

Eine der größten Neuerungen der beiden Pro-Varianten ist das Always-On-Display, mit dem Widgets wie beispielsweise Akkustand oder Nachrichten-Ticker immer sichtbar bleiben. Die Besonderheit an der Umsetzung von Apple: Der Hintergrund vom Sperrbildschirm wird vollständig abgedunkelt. Der Vordergrund hingegen soll sich je nach eurer Anpassung mit Farb- und Randhervorhebungen verändern.

Außerdem verwandelt sich die legendäre Notch in eine zweigeteilte Aussparung, die per Software zu einer pillenförmigen Öffnung verrechnet wird. Das hört auf den Namen Dynamic Island und zeichnet sich vor allem durch seine Anpassungsfähigkeit aus. Je nach Anwendung kann die ehemalige Notch vergrößtert werden und nützliche Informationen anzeigen.

Der Prozessor: Im Gegensatz zu den Basis-Modellen erhält die Pro-Reihe auch einen neuen Prozessor in Form des A16 Bionic. Mit 16 Milliarden Transistoren und gefertigt in einem 4-Nanometer-Verfahren soll er der Konkurrenz um 40 Prozent voraus sein. Da er auch noch besonders energiesparend sein soll, verspricht Apple deutlich längere Akkulaufzeit, als es die Konkurrenz anbieten kann.

Das Display: Das Pro-Motion-Display beherrscht Bildwiederholraten von 1 bis 120 Hz. Mit 2.000 Nits Spitzenhelligkeit im Freien sticht es alle bisherigen Bildschirme um Längen aus (vorher 1.000 Nits). Die typische maximale Helligkeit beträgt 1.000 Nits, im Falle von HDR sind es 1.600 Nits.

Die Kamera: Die Hauptkamera der beiden Pro-Modelle löst mit 48 Megapixel auf. Dank eines Quadpixel-Sensors soll im Vergleich zum den Pro-Varianten aus der 13er-Reihe die Lichtempfindlichkeit verdoppelt worden sein und so für bessere Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen sorgen.

Eine neue Weitwinkelkamera löst mit 12 Megapixel auf und soll für bis zu dreimal bessere Low-Light-Bilder sorgen. Die Frontkamera bietet außerdem eine Autofokus-Funktion. 4K-Videoaufnahmen sind mit bis zu 60 FPS möglich.

Die Spezifikationen in der Übersicht und im Vergleich

Modell Display Speicher Abmessungen Kamera Prozessor Akkulaufzeit iPhone 14 Pro Max 6,7 Zoll (1.000 Nits typisch, bis zu 2.000 Nits im Freien) 128, 256, 512, 1024 GByte 160,7 mm x 77,6 mm x 7,85 mm (240g) Hauptkamera: 48 MP

Weitwinkel: 12 MP

Frontkamera: 12 MP A16 Bionic Video: bis zu 29 Std.

Audio: bis zu 95 Stunden

Schnelles Laden: bis zu 50 Prozent in 30 Minuten iPhone 14 Pro 6,1 Zoll (1.000 Nits typisch, bis zu 2.000 Nits im Freien) 128, 256, 512, 1024 GByte 147,5 mm x 71,5 mm x 7,85 mm (206g) Hauptkamera: 48 MP

Weitwinkel: 12 MP

Frontkamera: 12 MP A16 Bionic Video: bis zu 23 Std.

Audio: bis zu 75 Std.

Schnelles Laden: bis zu 50 Prozent in 30 Minuten iPhone 13 Pro Max 6,7 Zoll OLED mit 120 Hz 128, 256, 512, 1024 GByte 160,8 mm x 78,1 mm x 7,65 mm (238g) Haupt- und Frontkamera: 12 MP A15 Bionic Video: bis zu 28 Std.

Audio: bis zu 95 Std. iPhone 13 Pro 6,1 Zoll OLED mit 120 Hz 128, 256, 512, 1024 GByte 146,7 mm x 71,5 mm x 7,65 mm (203g) Haupt- und Frontkamera: 12 MP A15 Bionic Video: bis zu 22 Std.

Audio: bis zu 75 Std.

Was kosten die neuen Pro-Modelle und wann sind sie zu haben? Die beiden Pro-Modelle kosten einmal 1.299 Euro und einmal 1.499 Euro. Beide Modelle sind ab dem 16. September erhältlich und können ab 9. September vorbestellt werden. Angeboten werden beide in den Farben Space Schwarz, Silber, Gold und Dunkellila.

Was sagt ihr zu den neuen iPhones? Zuckt euer Zeigefinger schon über dem Kaufen-Button oder hält sich eure Begeisterung in Grenzen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!