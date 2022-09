Apple Watch 8: Alle Informationen zum Ultra-Modell, der Series 8 und SE

Die smarte Armbanduhr von Apple erhält wie vorhersehbar auch in diesem Jahr eine neue Version. Die Series 7 wird damit getrost abgelöst und das Portfolio erfreut sich neuer Gesellschaft. Neben der Watch 8 und dem neuen SE-Modell folgt ein Ultra , das Garmin den Rang ablaufen möchte.

Wo liegen die Unterschiede zwischen den neuen Apple Watch-Uhren? Wir haben alle Informationen im Gepäck und werden euch diese in Häppchen servieren. Beginnen wir doch mit der Armbanduhr, die in gewohnter Manier erscheint: der Series 8.

Das ist die Apple Watch Series 8

Im Grunde ist die Series 8 das eigentliche Hauptprodukt der Armbanduhren. Diese ist für die Masse gefertigt und bietet wie auch das letzte Modell eine 45 Millimeter sowie eine 41 Millimeter-Ausführung. Ganz klassisch bietet Apple euch die Wahl zwischen einer normalen Apple Watch, einem Modell in Kooperation mit Nike, sowie einer teuren Ausführung in Edelstahl.

Was bietet die Series 8 an Features? Wie auch das neue Ultra-Modell (dazu gleich mehr) findet ihr in dieser Uhr einen Körpertemperatursensor. Die Genauigkeit beträgt dabei 0,01 Grad und nachts misst er alle fünf Sekunden.

Außerdem wurde die Unfallerkennung verbessert. Mit dem Low-Power-Mode hält die Series bis zu 36 Stunden aus ohne an die Steckdose zu müssen. Die Funktion wird auch in früheren Versionen (ab Watch Series 5 und watchOS 9) zur Verfügung stehen. So sieht die neue Watch Series 8 aus:

Wann kommt sie und was kostet sie? Die Apple Watch Series 8 gibt es in zwei Varianten: Einmal nur mit GPS ab 499 Euro und einmal mit GPS und Mobilfunk ab 539 Euro. Bei beiden Modellen, sowohl 41 als auch 45 Millimeter ist der Preis wie beim iPhone gestiegen. Ausgeliefert wird sie ab dem 16. September.

Apple Watch Ultra - Der Name ist Programm

Nicht nur der Name der smarten Armbanduhr möchte euch mitteilen, dass sie sich von den anderen Ausführungen abgrenzt. Auch das Aussehen, der Formfaktor sowie die Größe haben mit keinem der bisherigen Modelle viele Gemeinsamkeiten. Na gut, nach einer Apple Watch sieht sie schon noch aus.

Beginnen wir also beim Design der Uhr. Das 49-Millimeter-Display wird mit einem Gehäuse aus Titan umschlossen. Angetrieben wird die Uhr mit dem neuen S8-Chip. Mithilfe des größeren Bildschirms könnt ihr mehr Gesundheitsstatistiken ablesen und euch an speziellen Zifferblättern erfreuen.

Apropos Gesundheit: Die neue Generation hat einen verbesserten Sensor verbaut, mit dem ihr eure Körpertemperatur messen könnt. Wie schon bei der Series 8 beträgt die Genauigkeit dabei 0,01 Grad. und misst in der Nacht alle fünf Sekunden.

Die Akkulaufzeit beträgt 36 Stunden und kann im Low-Power-Modus auf bis zu 60 Stunden erhöht werden. Des Weiteren gibt es auch einen Nachtmodus und das GPS soll dank Dual-GPS besser sein als in allen anderen Fitness-Trackern.

Da die Watch Ultra für Sportler ausgelegt ist, bietet sie auch allerhand Sicherheitsfunktionen, damit ihr nicht unterwegs verlorengeht. Mithilfe der überarbeiteten Kompass-App könnt ihr nämlich Routenpunkte setzen.

Für Taucher besonders interessant: Sie soll auch als Tauchcomputer dienen und euch unbeschadet bis in 40 Meter Tiefe vordringen lassen. Die passende App dazu hört auf den Namen Oceanic+ und soll in Zusammenspiel mit der Uhr einem dedizierten Tauchcomputer in nichts nachstehen.

Was kostet und sie und wann kommt sie? Die Apple Watch Ultra startet bei 999 Euro und kann ab heute bestellt werden. Ausgeliefert wird sie ab dem 23. September.

Apples neue günstigste Smartwatch

Die Apple Watch Series 3 wird wie erwartet in diesem Jahr abgelöst und durch die neue SE-Version ersetzt. Designtechnisch orientiert sich diese an den Vorgänger respektive der Series 4. Damit habt ihr die Wahl zwischen einem 44 Millimeter und 40 Millimeter großen Display.

Bewundernswert ist bei diesem Modell der integrierte S8-Chip, der auch in den anderen beiden Smartwatches verbaut wird - an Power wird es dieser Uhr also nicht mangeln.

Die Apple Watch SE soll um 20 Prozent schneller sein als der Vorgänger und bis zu 36 Stunden (dank Low-Power-Modus) ohne Laden auskommen.

Wann kommt sie und was kostet sie? Die Watch SE wird ab dem 16. September ausgeliefert und ist ab 299 Euro erhältlich.

Die Spezifikationen aller Modelle im Vergleich und im Überblick:

Modell Preis Display Always-On-Display Akkulaufzeit Wassergeschützt Blutsauerstoff- und EKG-App Temperatursensor Watch Ultra Ab 999 Euro 49mm Ja 36h 100 Meter / Sporttauchen bis 40 Meter nach EN13319 zertifiziert Ja Ja, mit Zyklusprotokoll Series 8 Ab 499 Euro 45mm oder 41mm Ja 18h 50 Meter Ja Ja, mit Zyklusprotokoll Watch SE Ab 299 Euro 44mm oder 40mm Nein 18h 50 Meter Nein Nur Zyklusprotokoll

Gespannt auf weitere Produkte von Apple? Wir haben alle Informationen zur September-Keynote von Apple für euch aufbereitet:

Apple-Event Zusammenfassung: Alle Ankündigungen zu iPhone 14, Apple Watch und Co.

Was haltet ihr von den neuen Apple-Watch-Modellen? Was uns besonders interessiert: Wie ist eure Meinung zur neuen Apple Watch Ultra? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!