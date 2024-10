Apple Intelligence: Der EU-Termin für die kommenden KI-Funktionen steht fest

Wir wissen jetzt, wann Apple Intelligence nach Deutschland kommt.

Vor wenigen Tagen erschien das Update auf iOS 18.1, das mit zahlreichen neuen Funktionen ausgestattet auf euren iPhones landet.

Die zur WWDC 2024 angekündigten KI-Features, die als »Apple Intelligence« zusammengefasst werden, sind hierzulande allerdings nicht mit an Bord des iPhone-Updates.

Der Hintergrund: Apple begründete die Entscheidung auf den AI-Verzicht mit dem Digital Markets Act der EU, da hier noch »regulatorische Unsicherheiten« geregelt werden mussten.

In der Ankündigung zu den in iOS 18.1 hinzugefügten KI-Funktionen für die USA und weitere Länder findet sich jedoch erstmals eine konkrete Angabe, wann mit Apple Intelligence in Deutschland zu rechnen ist.

Im April 2025 sollen die KI-Features in der Europäischen Union zur Verfügung gestellt werden. Zum Start sollen Funktionen wie »Schreibwerkzeuge, Genmoji, ein neu gestaltetes Siri mit verbessertem Sprachverständnis und die Integration von ChatGPT« dabei sein.

Bei diesen Features soll es aber nicht bleiben, denn immerhin stellt Apple in derselben Fußnote »weitere Tools« in Aussicht. Was alles Teil von Apple Intelligence ist, findet ihr in der folgenden Übersicht:

An welchen Stellschrauben die Entwickler genau gedreht haben, um die Apple Intelligence in Einklang mit der EU zu bringen, nennt die Pressemitteilung indes nicht. Dafür kündigt man immerhin an, dass im Laufe des kommenden Jahres per Softwareupdate für Apple Intelligence Support für die deutsche Sprache hinzugefügt wird.

Für den Mac gilt die regionale Einschränkung bei den KI-Features indes nicht: Mit macOS 15.1 hält die Apple Intelligence auch hierzulande Einzug – solange ihr die Systemsprache auf US-Englisch umstellt.

Ist die Apple Intelligence ein Featureset, das ihr auf eurem iPhone aktiv nutzen werdet - oder sucht ihr schon nach Möglichkeiten, wie ihr die KI-Funktionen pünktlich zum Release deaktivieren könnt? Lasst uns eure Meinung gern in den Kommentaren da!