Apple: Für einen 52.000 Dollar teuren Mac bekommt ihr beim Eintausch gerade mal ein iPhone

Der Mac Pro wurde 2019 von Apple vorgestellt und richtet sich seinem Namen entsprechend an Profis. Immerhin startet der Preis mit der kleinsten Ausstattung bei stolzen 6.500 Euro. Je nach Konfiguration schnellen die Kosten deutlich in die Höhe.

Möchtet ihr den Computer mit sämtlichen Möglichkeiten konfigurieren, liegt der Preis deutlich höher als 50.000 Euro. Ein Mitarbeiter des bekannten Tech-YouTubers MKBHD hat nun einen Versuch gestartet und probeweise den Eintauschwert seines teuren Mac Pros geprüft.

Es stellt sich heraus, dass Käufer des drei Jahren alten Macs beim Eintausch einen drastischen Wertverlust hinnehmen müssen, sofern sie das Trade-In-Programm von Apple nutzen möchten.

Für rund 52.200 Dollar gerade mal ein iPhone

Wer auch immer diese hohe Summe Geld für einen Mac ausgegeben hat, benötigt die höchste Konfiguration des Computers. Nun hat Twitter-User David Imel den Eintauschwert seines drei Jahre alten Mac Pros ermittelt.

Der Hersteller bietet David Imel für den Mac im Wert von 52.199 Dollar (2019) einen Eintauschwert von gerade einmal 970 Dollar an.

Zum Vergleich: Das iPhone 14 Pro startet in den USA bei einem Preis von 999 Dollar, ein iPhone 14 Plus bei 899 Dollar. In diesem Fall würde sich der private Verkauf eines derartigen Computers weit mehr lohnen.

Allerdings ist dieser Umstand mit gewissen Einschränkungen zu sehen. Wir unterstellen den Käufern von derart hochpreisigen Produkten, dass sie das Gerät nicht nach 3 Jahren umtauschen möchten, sondern um einiges länger im Einsatz haben werden.

Außerdem ist der Wert dieses Produkts nicht derart drastisch gesunken. Das Problem hierbei ist offensichtlich das Trade-In-Programm von Apple. Der Mac Pro wird auf Plattformen wie eBay zu deutlich höheren Preisen verkauft. Dennoch ist das Angebot des Herstellers in Hinblick auf den angebotenen Preis mehr als kurios.

Der Hersteller aus Cupertino ist nicht der einzige Konzern, der einen solchen Service anbietet, um alte Geräte gegen ein neues zu tauschen. Viele verkaufen ihr Produkt allerdings lieber privat und auf Plattformen wie eBay.

Wie sieht es bei euch aus? Nutzt ihr den Trade-In-Service von diversen Herstellern oder verkauft ihr ausschließlich privat vor einem Neukauf? Nehmt gerne an unserer kleinen Umfrage teil!

Habt ihr bereits ähnliche Erfahrungen machen können? Für welches eurer Geräte hat sich der Eintausch in keinem Fall gelohnt? Schreibt uns eure Erfahrungsberichte gerne in die Kommentare!