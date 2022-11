Bastler baut einen Apple-Computer, der Nintendo-Fans begeistern kann

Konsolen- und PC-Mods gibt es im Internet zuhauf. Die Bastler-Szene lässt sich dabei immer etwas Neues einfallen, um ein Stück Hardware so kurios wie nur möglich zu überarbeiten. Der Bastler und YouTuber Luke Miani hat sich für seinen Apple-Computer etwas Besonderes überlegt.

Sein Mac-Mini mit dem M1-Prozessor wurde nämlich von ihm in eine Nintendo Wii-Konsole transplantiert . Allerdings musste er auf verschiedene Mittel zurückgreifen, damit das Vorhaben auch zur Realität wird.

Ihr seid ungeduldig? Hier geht es direkt zum Video des YouTubers.

Warum ausgerechnet die Nintendo Wii?

Natürlich stellt sich nun der eine oder die andere die Frage: Wozu das alles? Luke Miani erklärt seine Motivation zu seinem Umbauprojekt: Der Mac-Mini sei zwar insbesondere ein ziemlich guter Deal, wenn es um die Preis-Leistung geht, das Design aber nicht mehr zeitgemäß und in die Jahre gekommen.

Warum aber ausgerechnet die Nintendo Wii? Der Bastler kam auf den Gedanken, als er die Größe und Breite der Konsole mit dem Heimcomputer verglichen hat. Der Mac fällt zwar etwas höher aus, aber in der Dicke geben sich beide Elektrogeräte nicht viel.

Außerdem besitzt die Wii eine klappbaren Zugang für diverse Anschlüsse. Die Idee, die Anschlüsse des Macs dort unterzubringen und zu verstecken, sollte er sie nicht benötigen, fand der YouTuber offensichtlich besonders spannend. So hat sich Luke Miani dazu entschieden, seinem Schreibtisch-PC neues (oder eher altes) Leben einzuhauchen.

Wie ist der Bastler vorgegangen?

Sowohl die Nintendo Wii als auch der Mac Mini sind relativ benutzerfreundlich zu reparieren. So bediente sich der Bastler an verschiedenen Reparatur-Sets, um das Gehäuse der beiden Elektroprodukte zu öffnen. Die Innenteile des Apple-Rechners passen allerdings nicht 1:1 in das Gehäuse der Nintendo Wii.

Also musste der YouTuber ein paar Anpassungen vornehmen, damit auch alles ordnungsgemäß funktionieren kann:

der große Ventilator des Macs wurde durch einen kleineren Lüfter ersetzt

ein benutzerdefiniertes Netzteil musste her

die Position des HDMI Kabels wurde geändert

Das vollständige und sehenswerte Video möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten:

Nachdem die Schritte für sein Vorhaben grob definiert wurden, machte er sich an die Anpassung der Stromversorgung. Besonders spannend dürfte seine Vorgehensweise auf diesem Gebiet sein, denn er fertigte die benutzerdefinierten Bauteile mithilfe eines 3D-Druckers selbst an, um beispielsweise die Bluetooth-Funktionalität zum Laufen zu bringen.

Zwar muss der Mac aufgrund des kleinen Lüfters etwas an Leistung einbüßen, aber die Benchmarkwerte zeichnen ein solides Bild der Performance. Laut Luke Miani funktioniert alles einwandfrei und der Rechner eignet sich sowohl zum Arbeiten als auch zum Zocken.

Patrick Schneider

Was haltet ihr von diesem Projekt? Seid ihr vielleicht sogar selbst in der Modding-Szene aktiv und konntet eigene Vorhaben erfolgreich umsetzen? Schreibt uns gerne eure Erfahrungsberichte in die Kommentare!