Apples »wichtigstes Produkt des Jahres« soll nicht das iPhone sein, sondern das smarte Zuhause aufmischen

Der Apple HomePod soll bald Gesellschaft in Form einer Smart-Home-Zentrale bekommen.

Apple plant für 2025 wohl, sich breiter im Smart-Home-Bereich aufzustellen. Wie der renommierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman in seinem wöchentlichen PowerOn-Newsletter erklärt, soll es sich beim kommenden Produkt um die »wichtigste Veröffentlichung des Jahres« handeln.

Gemeint ist ein neues, zum bereits existierenden Apple HomePod ähnliches Gerät mit eigenem Display, das als Zentrale für das smarte Zuhause dienen soll.

Die Signifikanz sieht Gurman darin begründet, dass dies den ersten echten Schritt des Unternehmens auf dem Weg zu einer größeren Rolle im Smart-Home-Segment darstellen würde.

Schon im vergangenen November enthüllte Gurman die Grundidee des noch namenlosen Geräts, das vom aktuellen Bionic-A18-SoC angetrieben werde.

So trete Apple effektiv mit Googles Nest Hub oder dem Amazon Echo Show in Konkurrenz, da es sich beim Produkt um eine Kombination aus einem HomePod sowie einem 6 bis 7 Zoll großen iPad handeln soll. Der Bildschirm ist demzufolge ein Touchscreen, über den ein eigenes Betriebssystem namens »homeOS« bedient wird.

Über dieses homeOS sollen Apple-bekannte Features wie Anrufe per FaceTime ebenso möglich sein wie die Steuerung der angebundenen Smart-Home-Geräte.

homeOS soll zudem eine auf Widgets basierende und anpassbare Benutzeroberfläche bieten. Natürlich steht auch Siri als Sprachsteuerung zur Verfügung. Daneben soll auch das Apple HomeKit zur Anbindung von Drittanbieter-Geräten möglich sein.

Ein eigener App Store für das smarte Hub sei hingegen zumindest in der anfänglichen Entwicklungsphase nicht angedacht.

Auch Zubehör zur neuen Smart-Home-Zentrale sei laut Gurman bereits in Arbeit. Als Beispiele werden etwa eine Wandhalterung oder eine Basis mit zusätzlichen Lautsprechern genannt, die sich Apple extra vergüten lassen möchte. Featureseitig ist bisher nicht viel bekannt.

Die Integration von Apple Intelligence, dem KI-Portfolio, gilt allerdings als beschlossene Sache und soll »im smarten Zuhause zum Leben erweckt werden«.

Auch der Sicherheitsaspekt soll im Vordergrund stehen, indem das Hub etwa als Anzeige für eure Überwachungskameras dient.

Das Gerät soll zudem mittels Bewegungssensoren in der Lage sein, sich nähernde Personen zu erkennen. Steht ihr etwas weiter weg vom Bildschirm, zeige der Bildschirm lediglich die Temperatur an; wenn ihr euch annähert, wechselt die Anzeige auf die zugehörigen Steuerungsmöglichkeiten, wie Gurman beispielhaft angibt.

Außerhalb eines geplanten Veröffentlichungszeitraums in diesem Jahr sind im Aspekt von Preis und Release noch keine Informationen bekannt. Gurman spekuliert an dieser Stelle, dass sich Apple an der Konkurrenz wie dem erwähnten Nest Hub oder Echo Show orientiert.