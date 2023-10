Hoher Preis, hohe Erwartungen: Wird mit Apple Vision Pro nächstes Jahr alles besser mit VR?

Was erwartet uns, wenn nächstes Jahr das Mixed-Reality-Headset Apple Vision Pro erhältlich ist? (Norm_Bosworth/Pixabay, Arsenii/Adobe Stock,

Als Ende 2019 der Trailer zu »Half Life: Alyx« die Runde machte, war die Begeisterung groß. Wir fragten uns: »Wird so die Zukunft des Gaming aussehen - mit Virtual Reality abtauchen in immersive Welten?«

Knapp drei Jahre später ist es um VR eher still geworden, obwohl regelmäßig VR-Titel erscheinen.

Mit der Bekanntmachung der Apple Vision Pro auf der WWDC im Juni dieses Jahres hat Apple neue Hoffnungen geweckt. »Wird im Frühjahr mit der Apple-Brille alles besser?«, fragte man sich. Und mit der Meta Quest 3 hat der Facebook-Konzern den Nachfolger zu Meta Quest 2 erst vor wenigen Tagen veröffentlicht.

Doch was können die Brillen schon jetzt, worin scheitern sie noch - und welcher Tech-Konzern wird letztlich das Rennen machen?

VR-Brillen mit OLED-Displays - und brillanten Spielen?

Wo der Facebook-Konzern mit Meta Quest 2 und 3 eher zurückhaltend in Richtung Mixed Reality voranschreitet, traut sich Apple mit Vision Pro mehr. Bei Apple soll die ganze Plattform auf der Verschmelzung von virtuellem und realem Raum basieren. Entsprechend ist das Interface auf das Zusammenspiel aus Augen- und Hand-Tracking ausgelegt. Zum Vergleich: Die Meta Quest 3 verfügt über kein Augen-Tracking.

Auch in puncto Bildwiedergabe hat Apple Mitbewerber Meta etwas voraus. Während die Quest 3 mit einer Auflösung von 2.064 x 2.208 Pixeln zwar den Vorgänger Quest 2 überholt, wird die Apple Vision Pro aller Voraussicht nach mit den verbauten Micro-OLED neue Maßstäbe im Bereich VR-Brillen setzen. Anders gesagt: 4K-Auflösung bekommt ihr mit der Apple Vision Pro auf jedes Auge.

Mit den sogenannten Pancake-Linsen habt ihr mit der Quest 3 weniger das Gefühl durch ein Bullauge zu linsen. Laut Testberichten ist es dadurch deutlich angenehmer, mit Quest 3 am virtuellen Arbeitsplatz zu arbeiten.

Auch durch das VR-Game Half Life: Alyx wüten die Metro Cops.

Spielen, Lernen und Kreativität mit VR? Mit der Meta Quest 2 ist es dem Facebook-Konzern dem allgemeinen Tenor nach gelungen, seine VR-Brille in eine VR-Brillen-artige Spielekonsole zu verwandeln. Einige der beeindruckendsten Gaming-Beispiele hierfür sind Beat Saber, Demeo - oder natürlich Half-Life: Alyx.

In der Quest 3 verbaut befindet sich ein Qualcomm-Snapdragon-XR2-Gen-2-Chipsatz. Die Technik verspricht sehenswerte Grafiken, Unterstützung für Mixed-Reality-Anwendungen - und dürfte allgemein der Performance förderlich sein.

Dabei sind Mixed-Reality-Anwendungen auch mit der Quest 3 noch lange nicht perfekt. So kann es passieren, dass virtuelle Charaktere mit euren Möbeln verschmelzen. Zudem ist es ratsam, für Mixed Reality genug Platz freizuräumen - was voraussetzt, dass ihr ausreichend Freifläche zur Verfügung stehen habt. Saubere Wände können auch von Vorteil sein. All das, damit die Anwendung euer Zimmer vernünftig scannen kann, echte Gegenstände vernünftig als solche definiert.

Eine Reise, an den Rand des Spielbaren? Die Meta Quest 3 ist auch eine Quasi-Spielekonsole.

Jenseits von Gaming existieren Anwendungen, mit denen ihr euch kreativ austoben dürft. »Painting VR« zum Beispiel ist ein vielseitiges Malprogramm, bei dem ihr euch auf der Leinwand mit verschiedensten Pinseln austoben dürft. Und zu Mixed Reality? Gibt es spaßige Anwendungen wie »Figmin XR«, bei der sich euer Fußboden mit flüssiger Lava überzieht, euren echten Weihnachtsbaum im virtuellen Raum schmückt, Domino spielt, und dergleichen Spielereien im virtuellen Raum mehr. Und mit PianoVision lernt ihr das Klavierspielen mit einer virtuellen Klaviatur, beziehungsweise Tribe stellt euch ein DJ-Set unter die Nase.

Wer seinen inneren Picasso entfesseln möchte, pinselt sich in Painting VR kreuz und quer über die Leinwand.

Quest 3 gegen Apple Vision Pro: Entscheidet letztlich der Kaufpreis?

Eine der größten Unterschied der beiden Hightech-Brillen ist fiskalischer Natur: Während Quest 3 mit einem schlanken Preisschild von 500 US-Dollar behangen ist, werdet ihr für eine neue Apple Vision Pro 3.500 US-Dollar berappen müssen. Wer möchte, kann für die Quest 3 noch mehr Geld ausgeben. Etwa einen speziellen Riemen könnt ihr für 70-US-Dollar erwerben, eine Ladestation wird für rund 130 US-Dollar angeboten, und dergleichen mehr

In Sachen Gaming wecken Titel wie Assassin’s Creed Nexus, Asgard’s Wrath 2, oder Stranger Things VR Begehrlichkeiten - und lassen hoffen. Worauf? Dass sich VR-, AR- und MR-Gaming irgendwann dermaßen weiterentwickelt, bis wir alle wie in »Ready Player One« mit Tech-Brille auf der Nase im virtuellen Raum spielen - und arbeiten, und Filme gucken, und Freunde treffen … und dort unser gesamtes Leben verbringen?

Statt AR: VR schon jetzt erleben

Das Zwischenfazit unseres VR-Experten Dennis Ziesecke zur Apple Vision Pro jedenfalls lautet: »Die inzwischen gut entwickelte VR-Technik ist ein Übergangsmedium zu echter AR. Um wirklich alltagstaugliche AR zu bieten, ist der Formfaktor noch zu groß. Mit einem Gerät wie der Apple Vision Pro wird allerdings schon jetzt AR-taugliche Software beworben. Das ist ein cleverer Schachzug«

Habt ihr Freunde, Bekannte, Familienmitglieder, die mit einer VR-Brille auf der Nase durch ihre Wohnung strampeln? Werdet ihr euch die Apple Vision Pro gleich am Veröffentlichungstag kaufen, oder seid ihr zufrieden mit der Brille eines Mitbewerbers? Und auch: Welches Spiel für die Augengläser konnten euch bisher am meisten überzeugen? Schreibt uns eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare.