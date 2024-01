Apple Vision Pro: Das solltet ihr beachten, wenn ihr sie in Deutschland nutzen wollt

Sie ist nicht in Deutschland verfügbar, aber ihr könnt die Apple Vision Pro importieren. Dann gibt es einiges zu beachten. (Bild: Apple)

Am 2. Februar ist es soweit: Die Apple Vision Pro erscheint auf dem Markt, doch vorerst leider nur in den USA. Wir müssen uns also noch etwas gedulden, bis wir das 3.500 Dollar teure Gerät in der Hand halten können, oder?

Nicht ganz. Mit einigen Handgriffen könnt ihr die Apple Vision Pro auch in Deutschland nutzen. Doch es gibt einiges zu beachten, falls ihr das neueste Apple-Gerät importieren wollt.

Apple Vision Pro in Deutschland nutzen

Apple ID: Wie Apple gegenüber 9to5Mac bestätigt hat, braucht ihr eine Apple ID, bei der als Region die USA eingestellt sind, um im App Store etwas mit Vision Pro herunterladen zu können. Dazu müsst ihr bei der Registrierung eine Adresse in den Vereinigten Staaten angeben. Dasselbe gilt für Apple Music und Apple TV.

Zahlungsmethode für Apps: Zusätzlich werdet ihr nur kostenlose Apps verwenden können, solange ihr keine Zahlungsmethode hinterlegt habt. Solltet ihr dafür eine Kreditkarte verwenden wollen, müsst ihr allerdings eine amerikanische Karte nutzen.

Nicht jeder Dienst steht zur Verfügung: Einige Inhalte, Apps und Funktionen sollen aus Lizenzgründen nicht verfügbar sein. Welche Dienste nicht zur Verfügung stehen werden, ist noch nicht bekannt.

Sprache: Die Apple Vision Pro soll vorerst nur auf US-amerikanisch genutzt werden. Das gilt sowohl für Text-, als auch für Spracheingaben. Auch Siri und die Diktierfunktion sind sind vorerst nur auf Englisch verfügbar.

Wichtig für Brillenträger: Apple nutzt ihren Partner Zeiss, um Linsen mit Sehstärke zu verschicken. Diesen Dienst könnt ihr in Deutschland allerdings nicht nutzen und das hat zwei Gründe:

Zeiss versendet nur an Adressen innerhalb der USA Zeiss akzeptiert nur Rezepte, die von Ärzten in den USA ausgestellt wurden

Leider ist bisher unklar, ob ihr auch anderweitig die Möglichkeit haben werdet, andere Linsen einzulegen.

Kein Support: Apple bietet ihren Support für das 3.500 Euro-Gerät nur innerhalb der USA an. Sollte also etwas mit eurer Apple Vision Pro nicht stimmen, könnte es schwierig werden, das Problem zu beheben.

Wann Apple einen Release außerhalb der USA plant, ist bisher nicht bekannt.

Jetzt seid ihr gefragt: Was haltet ihr von Apple Vision Pro? Werdet ihr euch Apples neueste Spielerei importieren oder wartet ihr lieber ab? Wie wollt ihr die Vision Pro nutzen?