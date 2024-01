Apple Vision Pro: Release-Datum steht jetzt offiziell fest

Die Apple Vision Pro erscheint in den USA am 02. Februar. (Bild-Quelle: Apple)

Die Katze ist aus dem Sack.

Der große Wurf von Apple - die Apple Vision Pro - kommt am 02. Februar 2024 auf den Markt.

Die Pforten für die Vorbestellung der 3500-US-Dollar-teuren Mixed-Reality-Brille öffnen sich am 19. Januar 2024, allerdings vorerst nur in den USA. Ab wann ihr das Headset auch in Deutschland ergattern könnt, bleibt abzuwarten.

Apple Vision Pro: Zwischen Augmented- und Virtual-Reality

Mit der heutigen Ankündigung von Apple hat wohl kaum jemand so schnell gerechnet.

Immerhin steht der offizielle Termin zumindest für die USA fest, sodass wir in Kürze mit Hands-On- und Testberichten einen ersten Blick auf das fertige Produkt werfen dürfen.

Zu den Specs: Zwei 4K-Displays (ein Display pro Auge) und die Möglichkeit zwischen Augmented und Virtual Reality zu wechseln, legen die Messlatte hoch. Angetrieben wird die Hightech-Brille vom bekannten M2-Prozessor, der auch in diversen Macs und iPads arbeitet.

Der R1-Chip übernimmt die Aufgaben rund um die Datenverarbeitung, die eingebauten Sensoren, Kameras sowie Mikrofone.

Die Brille verfügt über eine breite Palette an hauseigenen Apps wie FaceTime, Movies, Photos sowie Zugriff auf die AppleTV-App, die seit kurzem auch 3D-Filme unterstützt. Daten können auf dem 256 GB großen Speicher abgelegt werden.

Die Eingabe erfolgt über die Hände, den Kopf oder auch die Augen. Der Hersteller integriert auch eine Sprachfunktion. VisionOS ermöglicht zudem eine nahtlose Anbindung an das iPhone, das mit Spatial Video räumliche Videos für das Headset aufzeichnen kann.

Der Lieferumfang der Mixed-Reality-Brille von Apple

Der Lieferumfang der Apple Vision Pro sieht wie folgt aus:

Apple Vision Pro

Solo Knit Band und Dual Loop Band

Lichtdichtung mit zwei Lichtdichtungskissen

Abdeckung für die Vorderseite des Geräts

ein Poliertuch

eine Batterie

USB-C-Ladekabel mit USB-C-Netzteil

Apple kündigt in der Pressemitteilung auch Linsen von Zeiss zur Sehstärkenkorrektur an: 99 US-Dollar für Weitsichtigkeit und 149 US-Dollar für Kurzsichtigkeit.

Was haltet ihr von der Apple-Brille? Haltet ihr die Brille für ein vielversprechendes Gerät, so dass ihr in den nächsten Wochen auf die ersten Hands-Ons und Tests warten werdet, oder könnte das Thema für euch langweiliger kaum sein? Werdet ihr die Brille in einem Store in eurer Nähe näher begutachten, sobald sie bei uns erhältlich ist? Gerne könnt ihr eure Meinungen unten in den Kommentaren unten hinterlassen.