Apple Watch: Das Update auf WatchOS 10 soll ein lange vermisstes Features zurückbringen

Widgets sollen, laut einem neuen Gerücht, ein Comeback auf der Apple Watch feiern.

Mit einem Blick wichtige Infos einsehen, ohne dafür eine App öffnen zu müssen - genau dafür sind Widgets da. Diese waren einst auch Teil der Apple Watch, in der Form von sogenannten Checks.

Mit WatchOS 3 wurden diese allerdings entfernt und mussten Platz machen für das Kontrollzentrum, wie man es auch von iOS kennt. Laut einem Gerücht könnten Widgets schon bald wieder zurückkehren.

Widgets sollen als Kernfunktion zurückkehren

Mark Gurman von Bloomberg soll erfahren haben, dass Widgets eine Kernrolle in der Bedienung von WatchOS 10 spielen werden. Das Betriebssystem soll das größte Update seit Jahren werden und grundlegend die Art und Weise verändern, mit der die Apple Watch verwendet wird.

Aktuell gelangt man am einfachsten an Informationen auf der Apple Watch, indem die jeweilige App gestartet wird. Um dies so einfach wie möglich zu machen, reicht ein einfacher Knopfdruck auf die Crown aus, um zum Homescreen zu gelangen.

Laut Gurman könnte in WatchOS 10 damit stattdessen ein Widget-Center-Overlay aufgerufen werden, das dem Siri-Watchface ähnelt und mit allen anderen Zifferblätter kompatibel sein wird.

Das neue Widget-Overlay, soll sich optisch am Siri-Watchface orientieren. (Bild: Apple)

Mithilfe der Widgets soll es deutlich einfacher werden, schnell an wichtige Informationen auf eurer Apple Watch zu gelangen. Gurman sieht diese Änderung als ein Eingeständnis von Apple, dass eine iPhone-ähnliche Bedienung auf einer Uhr wenig Sinn macht und Widgets besser auf das Uhrenformat passen.

Eventuell ist Apple auch nicht zufrieden mit der allgemeinen Nutzung der Apple Watch-Apps. In Europa kann der watchOS App Store weniger als eine Millionen Nutzer monatlich verzeichnen. Im Vergleich dazu: Der iOS App Store kommt auf über 100 Millionen im Monat.

WatchOS 10 wird noch viele weitere Neuerungen mit sich bringen, wie zum Beispiel eine Überarbeitung des Homescreens. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen.

Mehr zum Thema Apple Watch: WatchOS 10 soll das größte Update seit Jahren sein von Lucas Kaczynski

Ob Gurman Recht behält, erfahren wir im Juni beim WWDC, bei dem die Enthüllung von WatchOS 10 erwartet wird.

Was haltet ihr davon, dass Apple plant, die Widgets zurückzubringen? Sinnvoll oder verzichtbar? Freut ihr euch darauf oder gibt es andere Features, die ihr euch für WatchOS wünscht? Gibt es Apps im WatchOS App Store, die ihr besonders weiterempfehlen könnt? Schreibt es uns in die Kommentare!