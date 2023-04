Apple Watch: Statt einer neuen Smart Watch gibt es dieses Jahr vor allem neue Software

Apple versorgt seine Smartwatches in regelmäßigen Intervallen mit Updates. Doch die meisten Updates bringen eher wenig neue Features. Das kommende Update watchOS 10 soll jedoch das größte Update seit 2015 sein.

Die Benutzeroberfläche der Apple Watch soll sich verändern

Laut Mark Gurman, einem bekannten Apple-Insider, plant Apple dieses Jahr auf der WWDC-Keynote am 5. Juni keine große Ankündigung einer neuen Apple Watch. Stattdessen konzentriert man sich auf die Software der Smartwatch.

Mit dem Update watchOS 9 hat Apple die Apple Watch um praktische Daten für Läufer wie Schrittlänge, Bodenkontaktzeit und vertikale Oszillation erweitert.

Neben neuen Features soll Apple eine Überarbeitung der Benutzeroberfläche der Apple Watch planen. Wie diese Überarbeitung im Detail aussieht, ist jedoch noch unklar.

Bis zum Erscheinen des Updates werden sich Apple Kunden noch gedulden müssen. Wenn das Update am 5. Juni vorgestellt wird, wird es wahrscheinlich kurz danach in eine öffentliche Beta gehen, in der Entwickler Zugriff darauf haben. Erst danach wird das Update für Apple Kunden verfügbar sein.

Neben einem neuen watchOS 10 Update soll Apple noch weitere Enthüllungen geplant haben. Wir haben für euch alle Infos zusammengefasst: WWDC: Apple-Event 2023 steht endlich fest - Das erwarten wir.

Was haltet ihr von dem Gerücht zum watchOS 10 Update? Denkt ihr Apple liefert das bisher größte Update seit 2015 oder wird watchOS 10 eher kleine Verbesserungen mit sich bringen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.