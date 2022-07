Apple Watch hilft bei Diagnose - »Es hat mir wirklich das Leben gerettet«

Apple steckt inzwischen viele Ressourcen in die Weiterentwicklung der Gesundheitsfunktionen der Apple Watch. Mittlerweile bietet die smarte Armbanduhr eine Vielzahl von Möglichkeiten, um die eigene Gesundheit alltäglich im Auge zu behalten.

So konnte mit der Hilfe des optischen Herzsensors der Apple Watch ein Vorhofflimmern bei der 67-jährigen Kim Durkee erkannt werden, wie CBS News berichtet. Ihre Uhr mit der Minnie Maus auf dem Display warnte sie bereits zwei Nächte zuvor, dass sich ihr Herz im sogenannten Vorhofflimmern befand - eine Herzrhythmusstörung.

In der dritten Nacht entschloss sich schließlich Kim dazu, einen Arzt in der Notaufnahme aufzusuchen, da die Herzfrequenz laut der Smartwatch in die Höhe stieg. Sollte sich die Sorge um die eigene Gesundheit nicht bewahrheiten, würde sie die Uhr wegwerfen, so Kim.

Ärzte bestätigten die ernstzunehmende Warnung der Apple Watch

Nach den Untersuchungen wurden die Warnungen der Apple Watch auf ein Vorhofflimmern nicht nur bestätigt, sondern es stellte sich eine folgenschwere Diagnose heraus. Ein rasch wachsender Tumor sorgte dafür, dass die Blutversorgung zum Herzen langsam erstickte. Die Folge des bösartigen Tumors wäre ein Schlaganfall mit möglicherweise tödlichen Folgen gewesen.

Weitere Symptome wurden an der 67-Jährigen nicht diagnostiziert. Am 27. Juni wurde sie erfolgreich am Herz operiert und die Ärzte entfernten einen vier Zentimeter großen Tumor.

Kim erholte sich nach der Operation zu Hause und sagte im Interview mit WBZ-TV: Es hat mir wirklich das Leben gerettet . Apple profitierte durch diese Story ebenfalls: Nach der lebensbedrohlichen Geschichte wurde Kim von vielen Menschen kontaktiert, die nun ebenfalls eine Apple Watch am Handgelenk tragen und alltäglich ihre Gesundheit überwachen lassen.

So erhaltet ihr Mitteilungen bei unregelmäßigem Herzrhythmus

Solltet auch ihr euch nun dafür interessieren, wie die Apple Watch euren Herzschlag überwacht, erklären wir euch natürlich gerne, wie ihr diese Funktion aktiviert. Die Messung der Herzfrequenz kann entweder über die Apple Watch oder direkt am iPhone eingestellt werden:

Auf dem iPhone: Geht auf dem iPhone dazu in die Watch-App und tippt auf den Punkt Datenschutz und aktiviert dort die Option Herzfrequenz .

Geht auf dem iPhone dazu in die Watch-App und tippt auf den Punkt und aktiviert dort die Option . Auf der Watch: Geht in die Einstellungen und dort auf Datenschutz . Dann navigiert ihr zu der Option Health , wo ihr den Haken bei Herzfrequenz setzen könnt.

Aber damit ist es noch nicht getan: Um Mitteilungen bei einem unregelmäßigen Herzrhythmus zu erhalten, müsst ihr eine zusätzliche Einstellung treffen. Öffnet dazu die Health-App auf dem iPhone und navigiert zum Entdecken-Tab. Anschließend lassen sich die Mitteilungen unter Unreg. Herzrhythmus-Mitteilungen aktivieren.

Für die Zukunft hat Apple weitere Pläne. Die Watch 8 könnte im Herbst endlich mit einem neuen Design vorgestellt werden. Sogar eine Rugged Apple Watch wird erwartet:

Hat euch auch eure Smartwatch schon einmal völlig unerwartet geholfen oder dient sie doch nur zum schicken Anzeigen der Uhrzeit? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare!