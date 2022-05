Apple Watch 8 bekommt Gerüchten zufolge endlich ein neues Design

Die Apple Watch 8 könnte endlich ein neues Design spendiert bekommen. Vor allem da die Design-Änderungen von der Apple Watch 6 auf die 7 kaum relevant waren, würden wir uns über frischen Wind beim kommenden Modell freuen. Neuen Gerüchten zufolge ist das gar nicht unwahrscheinlich.

Angetrieben wurden die Gerüchte vom Twitter-Nutzer ShrimpApplePro. Auf der Plattform verkündet der Leaker, dass das Display der Apple Watch flach sein werde und es sich dabei höchstwahrscheinlich um das Design der Apple Watch 8 handle. Allerdings legt er sich nicht auf das Modell fest.

In einem weiteren Tweet verrät ShrimpApplePro, dass er nächsten Monat mehr Infos zu dem Thema habe und das Display bald für die Massenproduktion bereit sei. Beide Tweets inklusive einem Renderbild des Designs mit flachem Display findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf der kommenden WWDC stellt Apple außerdem Neuerungen für die Apple-Betriebssysteme vor. Hier sagt Mark Gurman bedeutungsvolle Upgrades für Watch OS 9 voraus:

27 3 iOS 16: Apple könnte mit dem Betriebssystem endlich ein ersehntes Feature liefern

Das flache Design ist schon ein Jahr alt

Dabei ist das flache Design für die Apple Watch nicht erst jetzt geleakt. Der Leaker und YouTuber Jon Prosser hat bereits letztes Jahr Renderbilder einer flachen Apple Watch veröffentlicht. In seinem neuesten Video sagt er, dass er schon bei der Apple Watch 7 ein flaches Design erwartete hatte.

Wie wir jetzt wissen, war das nicht der Fall. Aber auch in einem Video von vor einem Jahr sagte Prosser, dass das flache Display erst mit der Apple Watch 8 oder sogar in einer Rugged Apple Watch zum Einsatz kommen könnte. Die robuste Smartwatch soll Gerüchten zufolge zusammen mit der Apple Watch 8 erscheinen und sich an Outdoor-Freunde richten.

Es ist also gut möglich, dass die flachen Displays bei diesem Modell ihr Zuhause finden. Aufgrund der neuen Gerüchte hat auch Jon Prosser neue Renderbilder angefertigt, die zeigen, wie eine Apple Watch mit flachem Display aussehen könnte:

Apple Watch 8 und mehr kommen wohl noch dieses Jahr

Wenn Apple mit dem neuen Modell der Smartwatch seinem gewohnten Zyklus folgt, können wir den Release der Apple Watch 8 im September dieses Jahres erwarten. Auch zum Preis haben wir noch keine offiziellen Angaben. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird dieser sich aber in der gleichen Preisregion wie die Apple Watch 7 bewegen. Diese hat zum Start rund 430 Euro gekostet.

Auch Apples Worldwide Developers Conference (WWDC) steht direkt vor der Tür. Sie findet zwischen dem 6. Und 10. Juni statt. Hier wird Apple hauptsächlich Einblicke in die Software des Unternehmens geben. Welche Entwicklungen wir hier erwarten, lest ihr im folgenden Artikel:

iOS 16: Was Apples neues Betriebssystem ändern könnte und wann wir es genau wissen

Würdet ihr euch ein neues Design für die Apple Watch wünschen oder seid ihr mit dem alten zufrieden? Könnte die Rugged Apple Watch das flache Display bekommen? Eure Meinung ist gefragt.