Die Apple Watch unterstützt kein Android, Xiaomi könnte das ändern

Android und Apple Watch: Das ist bislang höchstens eine Wunschvorstellung. Ein Hersteller möchte das gegebenenfalls ändern.

Wer sich für eine Apple Watch interessiert, muss zwangsläufig ein iPhone besitzen, um sie nutzen zu können. Der chinesische Hersteller Xiaomi will das bisher Unmögliche möglich machen und genau das ändern – zumindest scheint der Smartphone-Hersteller derzeit zu prüfen, wie das gelingt.

Xiaomi plant Kompatibilität mit Apple-Produkten

Wie die Plattform Android Authority berichtet, scheint Xiaomi derzeit die Möglichkeit zu prüfen, weitere Apple-Hardware zu unterstützen, genauer gesagt AirPods, HomePod und eben die Apple Watch.

Die Nachricht kommt, nachdem Xiaomi angekündigt hat, dass die Xiaomi 15-Serie mit Macs, dem iPhone sowie dem iPad interagieren kann. Genauer gesagt soll es eine Option geben, Inhalte etwa vom Smartphone auf den Mac zu spiegeln, was das Gerücht glaubwürdiger macht.

Wie genau eine Integration der Apple Watch in das Xiaomi-Ökosystem aussehen könnte, wird allerdings nicht näher erläutert. Denkbar wäre eine zusätzliche App, die die Verbindung sicherstellt. In diesem Zusammenhang stellt sich aber insbesondere die wichtige Frage, wie weit die Integration der wichtigsten Smartwatch-Features wie Schlaf- und Fitnesswerte, Benachrichtigungen sowie LTE-Funktionalität gehen wird.

Fraglich ist auch, ob Apple Xiaomi gewähren lassen wird, sollte sich das Gerücht tatsächlich bewahrheiten. Der chinesische Hersteller ist nicht der erste Kandidat, der eine derartige Initiative vorantreiben möchte.

Im vergangenen Jahr versuchte das Londoner Unternehmen Nothing, iMessage für Android kompatibel zu machen. Neben Sicherheitsproblemen schob Apple dem Vorhaben jedoch schnell einen Riegel vor und der Traum war ausgeträumt.

Was haltet ihr von einem solchen Projekt? Würdet ihr euch über eine derartige Integration freuen, um in Zukunft Android-Smartphone und Apple Watch unter einen Hut zu bekommen? Oder seid ihr mit den Modellen der (Android-)Smartwatch-Hersteller vollkommen zufrieden?