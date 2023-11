Apple Watch: Dieses Modell durfte im letzten Moment doch nicht erscheinen

Wenn das Projekt realisiert worden wäre, hättet ihr auch mit Androidgeräten auf Apples Gesundheitsapp zugreifen können (Symbolbild; Foto von Blocks Fletcher auf Unsplash)

Laut einem Artikel von Bloomberg haben Apples Ingenieure lange an einer Apple Watch gearbeitet, die mit dem Android-Betriebssystem kompatibel gewesen wäre.

Damit hätte Apple Milliarden Android-Nutzer bedienen können und so einen völlig neuen Markt erschließen können. Doch in letzter Sekunde entschied sich Apple dagegen.

Warum hat Apple die Veröffentlichung dieser Apple Watch im letzten Moment verhindert?

Die Apple Watch lief unter dem Codenamen Project Fennel . Es war ein Projekt, welches die Apple Watch und die App Apple Health mit Android-Geräten kompatibel gemacht hätte. Aktuell ist die Verbindung nämlich ausschließlich mit anderen Apple-Geräten möglichen

Laut Bloomberg soll diese Apple Watch kurz vor der Marktreife gestanden haben, was Apple natürlich einiges an Entwicklungsgeld gekostet haben wird. Warum entschied man sich also gegen eine solche Uhr?

Im Artikel steht als Grund dafür die Sorge, dass durch das Wegfallen der Exklusivität der Apple Watch zum iPhone die Verkäufe der Smartphones einbrechen könnten. So soll eines der Haupt-Marketing-Argumente ebenjene Verbindung sein: Ein iPhone mit einer exklusiven Apple Watch.

Zum Vergleich: Laut Statista macht der iPhones-Verkauf immer noch einen Großteil von Apples Umsatz aus. So verdiente der Konzern nur mit iPhones im dritten Quartal von 2023 umgerechnet über 36 Milliarden Euro.

Für Apple war es also ein hohes Risiko, seinen Produkten die Apple-Exklusivität zu nehmen, um dafür vielleicht neue Android-Kunden zu gewinnen. Letztendlich haben sich die Verantwortlichen gegen die Vermischung des Android-Apple-Marktes entschieden.

So beliebt ist die Apple Watch

Laut Analysen der Webseite Counterpoint dominierte die Apple Watch 2022 mit 50,6 Prozent den Smartwatch-Markt. Auf Platz zwei folgte die Firma Samsung mit 22,3 Prozent dank der Galaxy Watch5.

Das hätte den Android-Markt vermutlich ordentlich aufgemischt, wenn Apple dieses Projekt verwirklicht hätte. Was denkt ihr? Wer von euch nutzt Android aber hätte gerne eine Apple Watch? Denkt ihr, dass sich iPhones ohne diese Exklusivität wirklich schlechter verkaufen würden? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare.