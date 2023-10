Double Tap: Die neuesten Apple Watch-Modelle haben jetzt eine weitere nützliche Funktion, die ihr kennen solltet

Mit Apples älteren Apple Watch Modellen ist das nicht möglich - hier müsst ihr weiterhin händisch klicken. Nur neuere Modelle erkennen eure Geste (Bild: Apple)

Das watchOS 10.1-Update ist am 25.10.2023 erschienen. Mit diesem Update wurde die »Double Tap«-Funktion in die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 integriert.

Double Tap: So erkennt die Apple Watch eure Geste

So funktionierts: Ihr müsst mit eurem Zeigefinger zweimal hintereinander auf euren Daumen tippen. Sobald ihr diese Geste ausgeführt habt, gibt euch die Apple Watch eine entsprechende Rückmeldung, dass sie die Geste erkannt hat.

Technisch gesehen verwendet Apple dafür Sensoren. Wenn eure Finger diese Geste ausgeführt haben, erkennt Apple anhand der Position eurer Finger und eures Blutflusses, dass ihr gerade eure Finger berührt habt.

Was könnt ihr damit ansteuern?

Es gibt eine Reihe von Funktionen, die mit Double Tap bedient werden können.

Die wichtigen Funktionen im Überblick:

Öffnen des Smart Stacks. Wenn ihr jetzt erneut doppelt tippt, könnt ihr durch die Widgets blättern.

Telefon- oder FaceTime-Anrufe annehmen.

Telefon- oder FaceTime-Anrufe auflegen.

Sobald ihr iMessages erhaltet, könnt ihr tippen, um sie euch anzeigen zu lassen und dann erneut doppelt tippen, um zu scrollen.

Falls ihr Nachrichten diktiert, könnt ihr sie mit Double Tap absenden.

Wenn ihr Benachrichtigungen erhaltet, könnt ihr durch Doppeltippen darauf reagieren. Je nach Einstellung könnt ihr die Nachricht stummschalten, eine Erinnerung einstellen oder die Nachricht beantworten.

Auch das Anhalten, Fortsetzen und Beenden eines Timers sowie das Stummschalten eines Alarms kann mit dieser Funktion festgelegt werden.

Musik, Hörbücher oder Podcasts können damit angehalten oder Titel übersprungen werden. Falls ihr Sprachnotizen aufnehmen wollt, kein Problem. Ein Double Tap macht es möglich.

Praktisch beim Fotografieren: Falls ihr gerade ein Foto aufnehmen wollt, könnt ihr dieses über die Geste aus der Distanz auslösen, ohne durch einen ablaufenden Timer in Stress zu geraten.

Gibt es irgendwo einen Haken?

Diese Frage muss mit »Ja« beantwortet werden, falls ihr damit Apps von anderen Entwicklern außer Apple steuern wollt. Ihr könnt zwar eingehende Benachrichtigungen einer Drittanbieter-App anzeigen lassen, aber ansonsten nicht weiter damit interagieren.

Entwickler können ihre Apps aber auf Wunsch an diese neue Funktion anpassen. Es ist also durchaus denkbar, dass in Zukunft auch Apps von Drittanbietern damit gesteuert werden können.

Ältere Apple Watch-Modelle sind laut Apple von dieser Funktion ausgenommen, weil nur der S9-Chip stark genug sei, um die Gesten effektiv zu erkennen. Falls ihr also nicht eine der oben genannten Modelle besitzt, seid ihr von dieser Änderung leider ausgeschlossen.

Das watchOS 10.1 setzt außerdem ein iPhone mit iOS 17 oder neuer voraus. Double Tap funktioniert nicht, wenn der Energiesparmodus oder der Ruhemodus eingeschaltet sind.

Was haltet ihr von dieser neuen Funktion? Nur mit einer kurzen Handgeste mit der eigenen Uhr zu kommunizieren, klingt sehr futuristisch. Benutzt ihr überhaupt eine Apple Watch? Findet ihr diese Funktion praktisch und werdet ihr sie in euren Alltag integrieren? Oder ist es für euch nur eine technische Spielerei? Schreibt es uns in den Kommentaren.