Apple arbeitet an einer neuen Kamera-Technik - aber leider nicht für das iPhone 15

Das iPhone 16 setzt angeblich auf einen neuen Sony-Sensor, der dank speziellem Design mehr Licht einfangen kann.

In wenigen Wochen soll es so weit sein: Das iPhone 15 und seine Variationen Plus, Pro und Pro Max werden auf den Markt kommen. Je näher der vermutete Release-Termin rückt, desto mehr Gerüchte und Leaks befinden sich zu den 2023er-Modellen im Umlauf.

Die kommende Präsentation des iPhone 15 hält die Gerüchteküche und Leaker allerdings nicht davon ab, schon fleißig zum Nachfolger zu spekulieren.

iPhone 16: Eine Stacked -Kamera für 2024?

Konkret stellt der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo auf X (vormals Twitter) die These auf, dass Apple für das iPhone 16 an der Kamera schrauben will.

So sollen die kommenden Apple-Smartphones auf ein sogenanntes Stacked-Kamera-Design setzen. Die neuen Sensoren sollen allerdings nur dem Pro- und Pro-Max-Modell vorbehalten sein.

Mit diesem gestapelten Design ist die Trennung zweier Kamerabauteile gemeint.

Genauer: Die Fotodioden und Pixeltransistoren liegen hier übereinander. Damit können die lichtempfindlichen Fotodioden bedeutend größer gebaut werden, ohne auf Auflösung zu verzichten.

Der Vorteil ist dabei, dass so bis zu doppelte so viel Licht eingefangen werden kann.

Damit würde das iPhone 16 Pro (Max) insbesondere bei schwachen Lichtverhältnissen deutlich bessere Bilder produzieren können, ohne dass dies zulasten des Detailgrads geht.

Das neue Design ist indes nicht die einzige Änderung, die Apple aktuellen Gerüchten zufolge mit dem iPhone 16 vorhat. Auch der Sensor soll überarbeitet werden und wieder von Sony stammen - der Herstellername findet auch in Kuos oben gezeigtem Tweet Erwähnung.

So soll in den Pro-Modellen der Sony IMX903 als Sensor Platz finden, der mit einer Größe von 1/1.14 Zoll den größten bisher genutzten iPhone-Sensor darstellen würde.

Wie immer sind solche Gerüchte - gerade bei der Zeit, die bis zu einem iPhone 16 Release noch ins Land vergehen wird - mit Vorsicht zu genießen. Spannend ist das Beobachten der Entwicklungen aber allemal.

Welche Kamera-Upgrades wünscht ihr euch für das iPhone? Benötigt Apple eine bessere Linse bei schwachen Lichtverhältnissen oder sollen die Ingenieure ihre Zeit lieber in ein anderes Feature investieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!