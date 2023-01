iPhone 15: Alle wichtigen Infos und Gerüchte zu Specs, Release, Preisen und mehr

Im September 2022 hat Apple sein neues iPhone 14 veröffentlicht und schon davor kursieren Gerüchte über die 15. Generation im Netz. Mittlerweile scheinen sich immer mehr Vorabinformationen zu verdichten: ein iPhone Ultra, ein Gehäuse aus Titan und natürlich ein USB-C-Anschluss sind nur der Anfang.

Wir haben für euch die wichtigsten Gerüchte zusammengetragen, die das iPhone 15 betreffen. So bleibt ihr stets im Bilde darüber, was die Gerüchteküche von den neuen Apple-Smartphones erwartet.

Das Pro Max wird durch ein Ultra ersetzt

Mark Gurman von Bloomberg geht davon aus, dass Apple aus dem iPhone Pro Max ein iPhone Ultra machen wird. Damit würde man ein einheitliches Namensschema mit den Apple Watches schaffen. Das Flaggschiff-Modell von Apples Smartwatches heißt schließlich auch Apple Watch Ultra.

Eine Umbenennung der High-End-Version des iPhone 15 in iPhone 15 Ultra wäre da nur folgerichtig und würde für mehr Klarheit bei den Käufern sorgen.

Sorgenkind bei Apple ist nicht das Pro Max, sondern das neu eingeführte iPhone Plus. Obwohl das iPhone 14 Plus kein großer Verkaufsschlager ist, wird die neue Plus-Reihe aber wohl trotzdem im Line-up bleiben. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

21 0 Mehr zum Thema iPhone 14 Plus bereitet Apple Sorgen - steht das Ende des Modells bevor?

Ein abgerundetes Gehäuse aus Titan

Twitter-Leaker ShrimpApplePro, der schon bei Leaks zum iPhone 14 richtig lag, geht davon aus, dass das iPhone 15 ein Gehäuse aus Titan haben wird, bei dem die rückseitigen Kanten abgerundet sind.

Wer sich das schlecht vorstellen kann, kann sich einfach mal das iPhone 5C anschauen. Dieses hatte eine flache Vorderseite, aber abgerundete Kanten auf der Rückseite. Die Rückseite soll laut dem Leaker beim iPhone 15 allerdings aus Glas bestehen, um kabelloses Laden zu ermöglichen.

Tatsächlich kursieren schon lange Gerüchte über ein iPhone aus Titan. Auch für das iPhone 14 wurde der Wechsel zum neuen Material vorhergesagt, trat dann aber doch nicht ein. ShrimpApplePro selbst meint, dass seine Informationen noch sehr frisch sind und man sie mit Vorsicht genießen sollte.

11 0 Mehr zum Thema Gerücht: Neues Apple-Handy mit einer Hülle aus Titan?

iPhone 15 mit USB Typ-C-Anschluss

Apple soll in Betracht ziehen, den Lightning-Anschluss des iPhone 15 gegen einen USB-C-Anschluss auszutauschen. Damit würde man neuen europäischen Vorschriften entsprechen. Die verlangen von Apple, dass es in Europa iPhones mit USB-C-Anschlüssen anbietet. Auch Indien hat kürzlich eine ähnliche Vorschrift erlassen.

Apple müsste entweder weltweit auf ein neues Design umsteigen oder spezielle iPhones für den Verkauf in Europa und Indien entwickeln. Glaubwürdige Quellen, darunter Mark Gurman von Bloomberg und Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, haben berichtet, dass Apple sich eher für ersteres entscheiden wird. Natürlich können sich Apples Pläne dazu noch ändern.

Eine Option, die Apple außerdem in Erwägung ziehen könnte: ein iPhone komplett ohne Anschlüsse. Ob das schon beim iPhone 15 der Fall sein könnte, bleibt abzuwarten.

Kapazitive Tasten anstatt mechanischen Tasten

Laut Ming-Chi Kuo werden die iPhone 15 Pro-Modelle auf kapazitive Tasten setzen, die dem Homebutton des iPhone 7 ähneln. Aktuell werden mechanische Tasten verwendet, die sich physisch eindrücken lassen.

Die kapazitiven Tasten würden haptisches Feedback verwenden, um den Druck einer Taste zu simulieren. Sollte Apple sich dazu entscheiden, könnten zukünftige iPhones noch besser gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt sein. Solche Tasten würden allerdings auch das Design von Handyhüllen grundlegend verändern, da man sie nicht einfach bedecken kann.

5 2 Für ein wasserdichtes iPhone 15 Pro Apple soll die Tasten des neuen iPhones entscheidend überarbeiten

Dynamic Island für alle iPhone 15-Modelle

Ross Young, der CEO von Display Supply Chain Consultants, geht davon aus, dass alle Modelle des iPhone 15 die Dynamic Island besitzen werden. Die Notch wäre damit endgültig ein Ding der Vergangenheit.

Das soll gleichzeitig aber nur eine Übergangslösung sein. Denn Apple hat laut der koreanischen Nachrichtenseite thelec.net Samsung damit beauftragt, Face-ID-Sensoren zu entwickeln, die unter dem Bildschirm versteckt bleiben. Diese sollen jedoch frühestens 2025 zum Einsatz kommen.

Bis dahin bleibt die Dynamic Island für Face ID erhalten. Die meisten Experten gehen davon aus, dass der Fingerabdrucksensor nicht zurückkehren wird.

Periskop-Kamera soll höhere Zoomstufen ermöglichen

Bei einer Periskop-Kamera werden die optischen Elemente waag- oder senkrecht in das Gehäuse eingebaut. Das ermöglicht das Zoomen auf längere Brennweiten, ohne dabei das Smartphone dicker machen zu müssen. Eine derartige Kamera findet man beispielsweise im Samsung Galaxy S22 Ultra oder im Xiaomi 12S Ultra.

Ming Chi Kuo geht davon aus, dass eine solche Periskop-Kamera mit der 15. Generation auch beim iPhone Einzug halten wird. Allerdings schätzt er auch, dass das Feature dem High-End-Modell vorbehalten sein wird - also dem iPhone 15 Ultra. iPhone 15 und 15 Plus erhalten als Entschädigung aber wohl eine 48-Megapixel-Hauptkamera, wie der Analyst Jeff Pu (via 9to5Mac) berichtet.

Nikkei berichtet außerdem, dass die neuen iPhones Sonys neueste Bildsensoren nutzen werden. Diese bieten einen besonders hohen Dynamikumfang. Dafür verwendet Sony eine neue Halbleiter-Architektur, bei der Transistoren und Fotodioden auf separaten Ebenen platziert werden, um mehr Platz für mehr Fotodioden zu schaffen.

iPhone 15 weiterhin mit Qualcomm Modem-Chips

Apple entwickelt zurzeit einen eigenen 5G-Modem-Chip, um die Abhängigkeit von Qualcomm zu verringern. Mark Gurman geht davon aus, dass die Chips für 2023 nicht fertig werden und Apple weiterhin die Modem-Chips von Qualcomm verwenden muss.

2017 verklagte Apple Qualcomm. Grund für die Klage war, dass Qualcomm Lizenzgebühren von Produkten verlange, mit denen sie nichts zu tun hätten. 2019 wurde das Verfahren nach einer außergerichtlichen Einigung der Unternehmen eingestellt.

Dennoch möchte Apple unabhängiger von Qualcomm werden und zukünftig selbst Modem-Chips herstellen - nur noch nicht beim iPhone 15.

A17 Bionic-Chip im 3-Nanometer-Verfahren

Laut dem taiwanischen Forschungsunternehmen TrendForce könnten die iPhone-15-Modelle die ersten iPhones sein, die über einen im 3-Nanometer-Verfahren gefertigten Chip verfügen. Diese werden von TSMC hergestellt und sollen die Leistung der iPhones um etwa 10 bis 15 Prozent verbessern können. Gleichzeitig soll der Stromverbrauch um bis zu 35 Prozent reduziert werden.

Außerdem geht TrendForce davon aus, dass Apple in den neuen iPhones acht statt sechs Gigabyte RAM verbaut.

Üblicherweise stellt Apple die neuen iPhones im September vor, weshalb wir wohl auch dieses Jahr im Herbst mit der Enthüllung rechnen dürfen. Bis dahin wird es bestimmt noch jede Menge Gerüchte und Leaks geben, über die wir berichten werden.

Apple arbeitet natürlich nicht nur an den Smartphones von morgen, sondern einigen Gerüchten zufolge auch an einer eigenen Suchmaschine. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

12 2 Mehr zum Thema Apple will Google in Zukunft da angreifen, wo es am meisten schmerzt

Gibt es ein Feature, das ihr euch für das iPhone 15 wünscht oder gibt es auch welche, auf die ihr gerne verzichten könntet? Schreibt es uns in die Kommentare!