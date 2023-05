Asus ROG Ally: Ein Update hat den Handheld-PC einfach mal um 20 Prozent schneller gemacht

Der ROG Ally von Asus hat über ein Update eine signifikante Leistungssteigerung bei niedrigen Wattzahlen erhalten.

Der Handheld-Gaming-PC von ASUS steht kurz vor seiner Veröffentlichung in weniger als zwei Wochen. Interessierte können bereits zahlreiche Tests zu dem Konkurrenten des Steam Deck im Internet finden.

Allerdings hat ein kürzlich veröffentlichtes Firmware-Update dazu geführt, dass viele dieser Tests nun teilweise inkorrekt oder hinfällig sind - zumindest wenn es um das Thema Low-Power-Gaming geht.

20 Prozent mehr Leistung bei niedrigen Wattzahlen

Dave2D war einer von zwei Youtubern, die als erste ihre den Asus ROG Ally in den Händen halten durften, nachdem ein großer Teil des Internets den neuen Handheld-PC für einen Aprilscherz hielt.

Inzwischen ist der ROG Ally durch die Hände von vielen weiteren Testern gegleitet und in einer Sache sind sie sich einig: Bei niedrigen Wattzahlen von 9 bis 15 Watt ist das Steam Deck weiterhin überlegen.

Eine Sache hat Dave2D allerdings stutzig gemacht: Der Ayaneo 2S, ein ähnlicher PC-Handheld, ist bei gleichen Wattzahlen deutlich leistungsfähiger als der ROG Ally. Das ist deshalb so seltsam, da in beiden Geräten ein nahezu identischer Prozessor verbaut ist. Der Ryzen Z1 Extreme, der im Asus-Gerät steckt, hat dieselben Specs wie der Ryzen 7 7840U, der im Ayaneo 2s werkelt.

Folglich sollten beide Handhelds eigentlich eine ähnliche oder sogar identische Performance aufweisen. In der Realität lag der Ayaneo 2S deutlich vorn. Nun hat Asus ein Update veröffentlicht, das bestätigt, dass der ROG Ally ein Problem hatte, das nun behoben wurde.

Nach erfolgter Installation des Updates erhöhte sich die Leistung des Asus ROG Ally um bis zu 20 Prozent bei niedrigen Wattzahlen und kann somit mit dem Ayaneo 2S fast gleichziehen.

Hier zeigt sich noch eindrucksvoll, dass das Steam Deck von Valve weiterhin in einer eigenen Klasse spielt, wenn es um Low-Power-Gaming geht. Bei 9 Watt kommt aktuell kein anderer Handheld ran.

Mit dem neuen Update ist der ROG Ally aber bei weitem nicht mehr so weit abgeschlagen, wie es die ersten Tests gezeigt haben. Zusätzlich kann der Ally in Bereichen über 15 Watt das Deck nun weit hinter sich lassen. In den vorigen Tests waren beide Handhelds etwa gleichauf in diesem Bereich.

Wenn ihr vorhabt, den ROG Ally von Asus zu kaufen, dann solltet ihr als erstes unbedingt ein System-Update durchführen. So könnt ihr viele Spiele mit einer geringeren Leistungsaufnahme spielen, um wertvolle Akkulaufzeit einzusparen. Der Asus ROG Ally erscheint bei uns am 13. Juni ist aktuell in vielen Shops vorbestellbar.

Werdet ihr euch den ROG Ally kaufen? Was spricht für und was gegen ihn? Und wie findet ihr dieses Update? Ist es für euch relevant, da ihr den Handheld-PC größtenteils mit niedrigen Wattzahlen betreiben werdet oder spielt das für euch keine Rolle, da ihr sowieso immer ein Stromkabel verwenden werdet? Schreibt es uns in die Kommentare!