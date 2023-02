Atomic Heart hat überraschend niedrige Systemanforderungen

Fans von Bioshock aufgepasst: Atomic Heart erscheint am 21. Februar und verspricht rasante Shooter-Action gepaart mit den übernatürlichen Fähigkeiten, die man aus der Bioshock-Serie kennt. Die ersten Einblicke in das Spiel versprechen eine ansehnliche Optik und man könnte vermuten, dass man einen durchaus performanten PC für das Spiel benötigt. Zum Glück ist dem nicht so.

Atomic Heart benötigt keine aktuelle Hardware

Entwickler Mundfish haben vor einigen Tagen die Systemanforderungen über ihren Twitter-Account veröffentlicht. Sehr lobenswert ist, dass sie dabei ganze sechs verschiedene Konfigurationen auflisten. Und die guten Nachrichten hören da nicht auf: Um Atomic Heart zu spielen reicht eine Grafikkarte mit 4 GB VRAM, wie zum Beispiel die Geforce GTX 960 oder die Radeon R9 380.

Mit diesen erreicht man allerdings mit den niedrigsten Einstellungen nur 30 Bilder pro Sekunde und eine 1080p-Auflösung. Wer sich damit arrangieren kann, hat auf jeden Fall die Möglichkeit, Atomic Heart selbst auf einem alten Gaming-PC zu spielen.

Die Systemanforderungen auf einem Blick

Selbst eine HDD reicht noch aus, jedoch empfiehlt Mundfish die Nutzung einer SSD. Wer noch 8 Gigabyte Arbeitsspeicher verbaut hat, kann das Spiel zwar spielen, jedoch kann es beim Wechsel von Gebieten zu leichten Rucklern kommen. Mundfish empfiehlt daher die Nutzung von wenigstens 12 GB RAM.

Robert Bagratuni, Atomic Heart’s Game Director, teilte in einem Interview mit WCCF Tech, dass es sich bei den angegebenen Frameraten um die minimalen Bildwiederholraten handelt, die man in hektischen Kämpfen in belebter Umgebung erwarten darf. Das bedeutet, dass die Leistung in ruhigen Regionen noch besser sein soll, als in ihrer Tabelle angegeben. Als Beispiel nennt er die Geforce GTX 1650. Mit dieser fast vier Jahre alten Grafikkarte erhält man mindestens 60 und maximal 100 FPS.

Wer das Spiel mit den höchsten Einstellungen und 4K-Auflösung spielen möchte, benötigt ebenfalls nicht unbedingt die neueste Hardware auf dem Markt. Ihr benötigt entweder eine Geforce RTX 3080 oder eine AMD Radeon RX 6800 XT. Für die CPU reichen die etwas älteren Intel Core i7 8700K und der AMD Ryzen 5 3600X.

Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob das Spiel euch gefallen wird, dann schaut mal in unsere Preview rein. Unser Redakteur Dennis Michel hat die PC-Version vier Stunden lang gespielt und teilt seine ersten Eindrücke:

Wie es aussieht, hat Mundfish eine Menge Arbeit in die Optimierung der Performance von Atomic Heart gesteckt. Hogwarts Legacy, das erst vor kurzem veröffentlicht wurde, hat bisher gemischte Reaktionen in Bezug auf die Performance erhalten. Während einige User Probleme mit dem Spiel melden - trotz High-End-Hardware - haben andere wiederum mit schwächeren Systemen kaum Probleme.

Hoffen wir, dass Atomic Heart von jedem genossen werden kann, so wie die Entwickler es versprechen. Mehr zu der Performance von Hogwarts Legacy, könnt ihr hier nachlesen:

Erwähnenswert ist auch, dass die Xbox Series S-Version mit 60 FPS und 1080p Auflösung läuft, was leider auch nicht mehr selbstverständlich ist. Die PS5 und die Xbox Series X betreiben das Spiel mit dynamischer 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunde.

Werdet ihr euch Atomic Heart holen und ist euer PC für das Spiel bereit? Schreibt es uns in die Kommentare!