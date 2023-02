Hogwarts Legacy auf dem PC: Wie gut läuft das Rollenspiel bei euch?

Das von vielen lang erwartete Rollenspiel Hogwarts Legacy ist endlich da - zumindest für Käufer der Collectors Edition und der Deluxe Edition. Alle anderen dürften ab dem 10. Februar loslegen. Da wir selbst im Test auf einige technische Probleme gestoßen sind, wollen wir nun von euch wissen, welche Erfahrungen ihr mit dem Spiel bislang in technischer Hinsicht gemacht habt?

Ein für die vergangene Nacht angekündigter Patch ist bisher nicht auf unseren Testsystemen erschienen. Unsere immer wieder problematischen Erfahrungen mit der Spielversion 1117238 bleiben damit nach aktuellem Stand unverändert. Das muss allerdings nicht heißen, dass das Spiel auch bei euch schlecht läuft, da wir nur auf einer begrenzten Zahl von Konfigurationen testen können. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Hogwarts Legacy PC Probleme: Mit dieser Hardware kam es beim GameStar-Test zu Problemen

In den Kommentaren zu unseren Artikeln gibt es bereits viele Äußerungen zu der Technik, die beide Seiten zeigen. Also einerseits PCs, wo alles rund läuft. Aber andererseits auch Systeme, die auf Probleme stoßen. Nutzt die folgende Umfrage, um eure eigene Erfahrung mit uns zu teilen:

Mit welcher Hardware und welchen Einstellungen ihr genau spielt, könnt ihr uns gerne über die Kommentarfunktion mitteilen. Gleichzeitig haben wir bereits internationale Spielerstimmen zu Hogwarts Legacy für euch gesammelt, die ebenfalls ein gemischtes Bild ergeben.

Alles zu unseren bisherigen Erfahrungen

Auf welche Probleme wir beim Testen von Hogwarts Legacy genau gestoßen sind und was wir spielerisch davon halten, erfahrt ihr in unserem großen Testbericht zu Hogwarts Legacy:

Hogwarts Legacy im Test Das perfekte Harry-Potter-Spiel - nur (noch) nicht auf PC

Außerdem gibt es einen separaten Artikel zu der Technik des Spiels mit Benchmarks auf verschiedenen Systemen, Grafiken zu den Frametimes, die die teils schwankende Performance verdeutlichen und Messungen zum Speicherbedarf des Spiels.

Falls ihr euch lieber in Videoform ein Bild von unseren Problemen machen wollt, hat Christian Fritz Schneider aus dem Videoteam zu guter Letzt bereits einen passenden Beitrag dazu veröffentlicht. Ein reguläres Testvideo zu dem Spiel wird ebenfalls noch im Laufe der Woche erscheinen.

Hogwarts Legacy - Die PC-Testversion ist noch zu kaputt

Wie geht es mit unserem Test weiter?

Wir behalten die Entwicklung der PC-Version weiter genau im Auge, sowohl mit Blick auf mögliche Patches und unsere Test-PCs als auch in Bezug auf Erfahrungen aus der Community. Bewerten können wir am Ende aber nur das, was wir selbst auf unseren verschiedenen Test-Rechnern erleben.

Sobald es Neuigkeiten in Bezug auf einen etwaigen Patch für Hogwarts Legacy oder in anderer Form gibt, erfahrt ihr es zeitnah auf GameStar.de.