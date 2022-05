Auto mit vier Beinen: Hyundai-Modell sieht aus wie SciFi und soll Leben retten

Hyundai hat schon seit einiger Zeit ein eher ungewöhnliches Auto-Modell im Repertoire. Der Elevate hat vier Beine an seinen Rädern und kann damit sogar richtig laufen, zumindest das Konzept-Design davon. Mit einem neuen Studio in den USA will der koreanische Autobauer dieses aber nun in die Realität umsetzen.

Zur Eröffnung des New Horizons Studio in Bozeman, Montana in den USA gibt Hyundai bekannt, an welchen Projekten das neue Entwicklungs- und Forschungscenter arbeiten wird. Hauptsächlich soll sich dieses Ultimate Mobility Vehicles (UMVs) widmen. Die heißen so, weil sie in der Lage sein sollen, auch extrem unwegsames Gelände zu überqueren.

Bereits 2019 hatte Hyundai mit dem Elevate einen Prototyp parat. Dessen Räder stehen auf Beinen, die entweder als riesige Federung dienen oder eben als richtige Beine, mit denen das Fahrzeug laufen kann. Auf normalen Straßen und einfachem Gelände kann Elevate natürlich auch ganz normal fahren. So sieht das in Aktion aus:

Erst mal nur ein Roboter

Die Arbeit des Hyundai-Teams in Bozeman soll auf diesem Elevate basieren. Im ersten Schritt sollen sie einen UMV-Roboter entwickeln, der unbemannt quasi jedes Gelände erklimmen kann. Die Umgebung in Bozeman ist mit seinen Hügeln und Felswüsten dabei das perfekte Testgelände. Der Roboter soll ohne menschliche Hilfe verschiedene Nutzlasten transportieren können.

Im zweiten Schritt wollen die Forscher dann ein Gefährt bauen, welches dem Elevate aus dem Video schon ähnlicher ist und bis zu zwei Menschen befördern kann. Wie im Video zu sehen, soll es aus einem modularen Gestell bestehen, auf das verschiedene Aufsätze passen. So kann es Nutzlasten transportieren, mehr Menschen oder auch eine Trage für Patienten.

Die Einsatzgebiete sind vielfältig

Hyundai sieht das UMV nämlich in verschiedenen Einsatzgebieten. So kann es zum Beispiel in Katastrophengebieten eingesetzt werden. Bei Waldbränden oder Erdbeben kann es mit seinen Beinen unwegsames Gelände überwinden und somit direkt zu den Patienten vordringen, die gewöhnliche Krankenwagen so nicht erreichen können.

Außerdem könnte das Vehikel auch auf anderen Planeten eingesetzt werden, um Rohstoffe von A nach B zu transportieren. Das geht aber auch hier auf der Erde, zum Beispiel in Minen oder auf unwegsamen Großbaustellen. Wann das Gefährt einsatzbereit ist, ist momentan noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von dem kuriosen Gefährt? Wird es sich in seinen Einsatzgebieten durchsetzen können oder ist das Projekt von Hyundai zu ambitioniert? Eure Meinung ist gefragt.