Tesla will eure komplette Steam-Bibliothek ins Elektroauto holen

Wenn Elon Musk auf Twitter sein Unwesen treibt, kommen dabei häufig große Versprechen für seine Zukunftspläne bei raus. So auch dieses Mal, wo er plant, nicht nur einzelne Spiele, sondern sogar euer gesamte Spiele-Bibliothek von Steam in Autos von Tesla zu bringen.

Getweetet hat Musk das als Antwort auf die Frage von IGN Chefredakteur Ryan McCaffrey, wann eine Portierung von Cyberpunk 2077 in das neue Model S und X komme:

Die Modelle S und X spricht McCaffrey hier wahrscheinlich gezielt an, da die neuesten Versionen dieser Modelle über einiges an Rechenpower verfügen. In neueren Teslas ist nämlich ein Grafikchip von AMD mit der RDNA-2-Architektur verbaut.

Das ist die gleiche Architektur, die auch die aktuellen Grafikkarten von AMD verwenden. Noch genauer soll es sich hier um den Navi-23-Chip handeln, was den leistungsschwächsten Chip der Architektur darstellt. Laut Tesla verfügt dieser aber immer noch über bis zu 10 Teraflops an Rechenpower.

Wie realistisch ist die Portierung der Steam-Bibliothek in den Tesla?

Dass Spiele, die relativ wenig Rechenpower brauchen, im Telsa laufen, wissen wir bereits. So könnt ihr zum Beispiel Stardew Valley, Cuphead oder Beach Buggy Racing 2 in dem Elektroauto spielen. Anspruchsvolle AAA-Spiele wie Cyberpunk 2077 stellen für die Hardware (und ihre Kühlung) aber eine ganz andere Herausforderung dar, von Umwegen wie dem Cloud-Gaming via Google Stadia mal abgesehen.

Eine weitgehende Portierung der Steam-Bibliothek ist theoretisch möglich. Das zeigt uns Valves neuester Handheld, das Steam Deck. Sowohl die Software des Tesla als auch das Betriebssystem des Steam Deck basieren auf Linux. Das Steam Deck portiert die Windows-Versionen der Spiele mit einer Kompatibilitätsschicht namens Proton aufs eigene Linux-basierte System.

Dadurch laufen viele (wenn auch längst nicht alle) Steam-Games ohne Anpassungen der Entwickler auf dem Steam Deck. Tesla könnte es mit dem eigenen E-Auto ähnlich machen. Das schlägt auch Ryan McCaffrey von IGN vor:

Die Idee ist also nicht komplett aus der Luft gegriffen. Die Umsetzung dürfte aber nicht so einfach sein, wie es sich zunächst vielleicht. Bis wir Steam-Spiele in Teslas sehen, dürfte es also noch lange dauern.

Dazu stellt sich hier auch die Frage der Sicherheit. Telsa hatte es in vorherigen Versionen erlaubt, Spiele während der Fahrt zu starten, worauf die Verkehrssicherheit eine Untersuchung einleitete. Das ist mittlerweile nicht mehr möglich. Während ihr das Auto aufladet oder für die Kinder auf der Rückbank könnten Spiele im Auto aber durchaus Sinn machen.

Auch Filme können lange Wartezeiten im Auto überbrücken. Am spektakulären Kino-Projekt von Tom Crusie, das teilweise tatsächlich im All gedreht werden soll, ist auch Elon Musk beteiligt. Die ersten Infos dazu findet ihr im folgenden Artikel, mittlerweile wurde der Drehstart aber auf 2023 verschoben.

Was haltet ihr davon? Würdet ihr gerne Zugriff auf eure Steam-Bibliothek direkt in eurem Auto haben? Eventuell auch mit Hinsicht auf vollautonome Autos in der Zukunft. Lasst es uns gerne wissen.