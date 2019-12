Gaming-Chair Backforce One mit wegklappbaren Armlehnen

Der Markt für Gaming Chairs brummt und das Angebot wird immer größer. Mit dem vor Kurzem gestarteten Backforce One betritt ein weiterer Kandidat den Markt - hinter der bis dato unbekannten Marke Backforce steht Interstuhl, ein deutscher Hersteller für Arbeits- und Bürostühle. Die Fertigung des Backforce One findet entsprechend in Deutschland statt.

Um sich von der Konkurrenz abzusetzen, konzentriert sich der Backforce One einerseits auf Individualisierbarkeit. Entstanden ist der Backforce One laut eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit BIG und Schalke 04, die auch in zwei Team-Sondereditionen des Stuhls verewigt wurden - es gibt den Backforce One aber auch ohne deren Branding.

Individualisierbarkeit als Besonderheit

Neben den beiden Sondermodellen ist der Gaming-Chair in sechs Farben, rot, blau, grün, gelb, orange und grau erhältlich. Dabei gilt die ausgewählte Farbe nur für Akzente in der Rückenlehne, dem Sitzpolster und an den Rollen. Die Hauptfarbe des Stuhls ist in allen Fällen schwarz.

Als Besonderheit lassen sich die per Klettverschluss angebrachten Schulterpads austauschen. Standardmäßig steht dort »Backforce« und »One«, für neun Euro pro Seite kann man sich eigene Patches besticken lassen.

Dabei sind beim Text bis zu zwölf Zeichen möglich, und die Schrift-, Hintergrund- und Randfarbe kann für beide Seiten unterschiedlich gestaltet werden. Zu den weiteren Features zählen ein beleuchtetes Logo (Akku betrieben, lässt sich abnehmen und per USB aufladen, Individualisierbarkeit soll später folgen) auf der Rückseite, nach hinten abklappbare Armlehnen und ein Kippmodus.

Vertrieb nur online

Der Backforce One kostet 549 Euro und ist nur online erhältlich, sowohl in den regulären Farben als auch den Fan-Editionen. Optional ist ein Aufbau-Service für 49 Euro, wo der Backforce One komplett angeliefert wird (im Preis der Fan-Editionen bereits enthalten). Die Garantiezeit beträgt laut Hersteller zehn Jahre.

